"Hai il cancro", mentono al figlio 13enne per intascare donazioni

Un ragazzino tredicenne era convinto da otto mesi di avere un cancro terminale al cervello. Glielo avevano raccontato i genitori, ma era tutto falso: avevano usato la finta tragedia per raccogliere donazioni nella scuola del figlio e via internet. È successo a Fort Walton Beach, in Florida. I due, Robert Long (47 anni) e Ginny Irovando (34), sono stati arrestati con l'accusa di frode e maltrattamento di minore.