"Guerra" del fuso orario tra le Coree Kim Jong-un sposta l'ora di 30 minuti

L'agenzia ufficiale nordcoreana ha spiegato che l'istituzione dell' "ora di Pyongyang" servirà a sradicare proprio la memoria di quel passato coloniale. Il nuovo sistema pensato da Kim Jong-un entrerà in vigore dal 15 agosto, giorno del 70esimo anniversario della liberazione della Corea dal Giappone, alla fine della seconda Guerra mondiale.



Ma Seul boccia il piano di Pyongyang - "E' probabile che tale decisione possa provocare disagi a quelle persone che vanno avanti e indietro alla zona industriale di Kaesong (il parco industriale a sviluppo congiunto, ndr)" - ha detto Jeong Joon-hee, portavoce del ministero dell'Unificazione -. A lungo termine, causerà problemi all'integrazione tra le due Coree".



Jeong, inoltre, ha contestato le motivazioni addotte dal Nord e ha osservato che la prassi standard prevede che per i Paesi situati tra due fusi orari contigui è prassi scegliere "quello a est" che per la penisola coreana è lo "standard time" nipponico. "Non ha niente a che fare - ha concluso - con il residuo di imperialismo. Piuttosto, è utile per l'uso della luce solare e da un punto di vista strettamente pratico".