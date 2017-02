"Guardia nazionale contro i clandestini", ma la Casa Bianca nega

Secondo la bozza del documento, l'amministrazione Trump starebbe considerando di mobilitare in 11 Stati sino a 100mila riservisti della Guardia nazionale per individuare i clandestini illegali. Un'ipotesi che sembra materializzare la minaccia telefonica al presidente messicano - poi smentita da Trump - di inviare l'esercito contro i "bad hombres".



La Guardia nazionale è già stata usata in passato per missioni legate all'immigrazione, ad esempio da George W. Bush a metà anni 2000, ma sarebbe la prima volta di un impiego così massiccio ed esteso. Nel report ottenuto dall'Ap, inoltre, le truppe coinvolte avrebbero pieni poteri in materia per indagare, arrestare e detenere gli irregolari e anche chiunque "commetta atti che costituiscono un'offesa criminale imputabile", come si legge nell'ordine esecutivo di Trump, che prevede inoltre l'assunzione di altri 5mila agenti di frontiera.



"Falso al 100%", "irresponsabile dirlo", si è sdegnato il portavoce del presidente, Sean Spicer, assicurando che "non c'è alcuno sforzo di utilizzare la Guarda nazionale per fare retate di immigrati illegali" e precisando che "non si tratta di un documento della Casa Bianca". Intanto è atteso per la prossima settimana il nuovo bando su rifugiati e musulmani che corregga e sostituisca quello bocciato dalla magistratura.



E Trump ha ripreso i suoi attacchi contro i media su Twitter, descrivendo la stampa come "il nemico degli americani". Il presidente americano ha twittato: "La stampa delle notizie false (gli scaenti @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) non è il mio nemico, è il nemico degli americani".