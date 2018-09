"Gioca con me non con lo smartphone": protesta dei bambini ad Amburgo contro i genitori

Sono stati circa 150 i bambini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata ad Amburgo , più precisamente nel quartiere di St. Pauli, contro l'utilizzo eccessivo dello smartphone da parte dei genitori. "Gioca con me, non con il tuo cellulare", questo lo slogan che ha caratterizzato l'evento. A indire su Facebook la baby manifestazione ci ha pensato Emil Rustige , di 7 anni, che poi ha convinto i suoi genitori a recarsi al commissariato di polizia per chiedere le autorizzazioni necessarie per marciare con i suoi coetanei.

Diritti innocenti"Facciamo casino perché guardi il tuo cellulare", "mettete la modalità aereo, ora tocca a noi": questi alcuni dei messaggi scritti sui cartelloni tenuti in mano dai piccoli manifestanti per le strade di Amburgo. Scortati dalle forze dell'ordine, i bambini hanno voluto chiedere un diritto rivendicato per la prima volta in maniera originale. Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato: “Abbiamo gestito seriamente la manifestazione dei bambini, come fosse stata organizzata da adulti”. Infine, la ribellione ha avuto il suo epilogo all'interno di un parco giochi.