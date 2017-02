"Fatta scendere dall'aereo per la mia scollatura": la denuncia di una 21enne

Brenda, cameriera di 21 anni, è stata fatta scendere da un aereo della Spirit Airlines diretto New Orleans a Fort Lauderdale, in Florida, per la sua scollatura giudicata eccessiva. Questo è quanto sostiene lei stessa che racconta al programma tv "Inside Edition" come un assistente di volo le abbia chiesto di coprirsi: "Ha detto che il mio corpo era troppo esposto". Un passeggero le ha scattato una foto per dimostrare che era vestita in maniera adeguata.