"Cyclone bomb", negli Usa 67mila persone senza elettricità

Oltre 67mila case ed esercizi commerciali sono rimasti senza elettricità a causa della tempesta "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. La maggior parte delle persone rimaste al buio sono a Virginia Beach, in Virginia. Blackout anche in Nord Carolina e Georgia. L'allerta per la tempesta è stata emessa in 13 Stati americani.