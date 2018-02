"Comportamento inappropriato": via il numero 1 di Ford Nord America

Il responsabile di Ford in Nord America, Raj Nair, lascia la società: l'uscita ha effetto immediato e fa seguito a un'indagine interna dell'azienda dopo le denunce di comportamento inappropriato. Lo afferma Ford in una nota, sottolineando che l'inchiesta ha rivelato che alcuni dei comportamenti di Nair non erano in linea con il codice di condotta della casa automobilistica.