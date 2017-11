"Comportamento inappropriato", si dimette ministro scozzese infanzia

Il ministro scozzese per l'assistenza all'infanzia, Mark McDonald, si è dimesso in seguito alla diffusione di alcuni rumor sulla sua vita privata. In una nota, McDonald si è scusato "incondizionatamente con le persone che sono rimaste sconvolte" e nei confronti di chiunque abbia trovato il suo "comportamento inappropriato". "Ho creduto - ha detto - di fare humour e ho cercato di essere amichevole, e il mio comportamento potrebbe averli infastiditi".