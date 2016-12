"Ci siamo sbagliati, è un lui": il tenero annuncio dei genitori di un trans

16:36 - Un gesto plateale di affetto: quando la loro figlia Elizabeth Anne Bogert ha fatto coming out, confessando di sentirsi uomo, i due genitori di Brisbane, Australia, hanno reagito decidendo di ritrattare l'annuncio di nascita pubblicato 15 anni prima sul giornale.



Ecco il testo dell'annuncio: "Nel 1995 annunciammo l’arrivo della nostra marmocchia Elizabeth Anne Bogert, come figlia. Ci informa che ci eravamo sbagliati. Oops! Colpa nostra. Ora vorremmo presentarvi il nostro meraviglioso figlio Kai Bogert. Amarti è la cosa più facile al mondo." Con molto affetto e un po' di sense of humour i due genitori hanno accettato il cambiamento della figlia, un momento che non è sempre facile. Un gesto straordinario che si conclude con la frase più comune in una famiglia: "Riordina la tua stanza".