28 novembre 2014 "Brown ha fatto il bullo", Pharrell Williams travolto dalle critiche su Twitter Gli utenti contro la pop star: "Ora siamo legittimati a uccidere i bulli?". Ma nell'intervista Pharrell aveva anche specificato che il poliziotto "doveva essere incriminato". Intanto, Ferguson rimane blindata anche il Giorno del ringraziamento

12:45 - Polemiche e critiche sui social media hanno travolto la star del pop Pharrell Williams, dopo che l'autore della celebre "Happy" ha definito Michael Brown "un bullo in cerca di guai". Commentando la decisione del Gran giurì di non processare l'agente Darren Wilson, il poliziotto che ad agosto uccise il 18enne nero a Ferguson, Williams si è detto comunque "turbato" dalla scelta perché l'agente "doveva essere incriminato".

Secondo la pop star, "il dibattito che si è scatenato sulla vicenda ha trascurato le azioni di Brown". "Il ragazzo - ha detto Williams - stava camminando in mezzo alla strada quando la polizia gli ha intimato di salire sul marciapiede. Se tu non dai retta a questo avvertimento, subito dopo aver spintonato un negoziante, vuol dire che sei in cerca di guai". Detto ciò, ha aggiunto, non ci sono scuse per l'utilizzo di "un'arma letale contro un ragazzo disarmato" e Wilson "doveva essere incriminato".



Commento, questo, che sembra essere stato ignorato dagli utenti di Twitter che subito hanno ricoperto il cantante di critiche. "Williams dice che Brown era un bullo. E quindi? ora siamo legittimati a uccidere i bulli?", ha scritto un utente. E un altro "con questa frase Williams ha perso definitivamente la sua 'black card'".



Non è la prima volta che la star del pop si lascia andare a commenti controversi su temi razziali. In un'intervista con Oprah Winfrey l'anno scorso Williams aveva suscitato diverse critiche dopo aver detto che "noi nuovi neri non biasimiamo altre razze per i nostri problemi".



Intanto, la città del Missouri rimane blindata anche per il Thanksgiving Day dopo l'ondata di arresti di mercoledì e giovedì.