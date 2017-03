"Bando bis", giudice Virginia dà ragione a Trump ma blocco resta

Un giudice della Virginia ha respinto la richiesta di bloccare il "bando bis" da sei Paesi islamici. Si tratta della prima vittoria per l'amministrazione Trump, anche se simbolica, visto che il provvedimento resta comunque sospeso dopo le decisioni dei tribunali negli Stati delle Hawaii e del Maryland. La sentenza in Virginia può rappresentare una carta a favore del governo nel momento in cui il caso dovesse finire davanti alla Corte Suprema.