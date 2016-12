"Baby miracle", nata di 26 settimane: lascia l'ospedale dopo cinque mesi

Layah Faith ha vinto la sua battaglia per la vita. Nata di appena 26 settimane, il 23 settembre 2015, con un peso di 300 grammi, "Baby miracle", come è stata soprannominata, sta bene e può finalmente lasciare il Carolinas Medical Center del North Carolina per tornare a casa con i suoi genitori. "E' stata una lunga avventura - racconta la mamma, Megan Smith -, non vediamo l'ora di iniziare il prossimo capitolo".

All'inizio i medici non sapevano nemmeno in che modo nutrirla, non avevano mai visto un caso simile. Layah Faith era così piccola da stare in un palmo e il suo corpicino era invaso dai tubi. Dopo quasi cinque mesi di cure, attesa e speranze, i genitori possono lasciare l'ospedale con la loro piccola. "Siamo molto eccitati all'idea di andare a casa" ha raccontato la mamma di "Baby miracle". Ora per Layah Faith comincia la vera vita.