"A Tokyo apre un ristorante che serve carne umana", ma è una fake news

Secondo Publimetro, il ristorante si chiamerebbe "Resu ototo no shokuryohin" che in italiano può essere tradotto come "Fratello commestibile". Un piatto di carne umana arriverebbe a costare fino a 1.200 euro, valore che corrisponde agli alti costi necessari per procurarsi la "materia prima".



E addirittura sarebbe stato stilato un listino di prezzi. Un cadavere potrebbe arrivare a costare fino a 30mila euro se giovane. Inoltre servirebbe un trattamento medico speciale che permetta di evitare il deterioramento del corpo della persona che, necessariamente, dovrebbe essere morta per cause naturali e aver dato precedentemente il consenso all'utilizzo "gastronomico".



Ma la notizia è del tutto inventata, come svelato dalla versione messicana de El Pais che ha interpellato l'ambasciatore messicano in Giappone. Da anni queste fake news continuano a girare e assumono forza se condivise sui social network. Già nel 2016 la stessa vicenda era apparsa su la Voz Popular, una testata satirica che, nel 2016, aveva parlato dell'approvazione in Giappone di una strana legge che permetterebbe il consumo di carne umana. "Non c'è nessun ristorante a Tokyo che serve carne umana - si legge su El Pais -. E non c'è nessuna legge in Giappone che consenta pratiche cannibalistiche".