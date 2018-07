"È un miracolo", i ragazzi thailandesi salvati dalla grotta raccontano la loro esperienza

I giovani calciatori thailandesi che sono stati salvati dopo diciotto giorni intrappolati in una grotta allagata nel nord della Thailandia hanno raccontato i dettagli del loro straordinario salvataggio in una conferenza stampa, in seguito alla loro dimissione dall'ospedale quello stesso giorno. I dodici ragazzi e il loro allenatore hanno ricevuto cure in ospedale da sei a otto giorni e ora si sono completamente ripresi dopo il terribile calvario. Durante la conferenza stampa, hanno rivelato per la prima volta il potente momento in cui sono stati scoperti da due sommozzatori britannici.