Il 2018 segna il novantesimo anniversario di quel personaggio grazie al quale tutto è cominciato, per parafrasare una celebre massima di Walt Disney. Topolino è infatti conosciuto per il suo esordio nel novembre 1928 nel film d'animazione "Steamboat Willie" ma in realtà la sua primissima comparsa risale al maggio dello stesso anno ne "L'aereo impazzito". In ogni caso, il topo più famoso del mondo è arrivato a toccare nel corso del tempo qualunque media, dal cinema all'editoria, passando per la televisione e la musica fino ad approdare negli anni '80 ai videogiochi.



Di console in console, cominciando dal Game Watch, Topolino ha intrattenuto milioni di giocatori e il suo percorso è ben lontano dall'essere concluso: con l'uscita il 25 gennaio 2019 di Kingdom Hearts III, terzo capitolo ufficiale del franchise nato da una collaborazione fra Disney e Square Enix, le avventure del "re" sono destinate a continuare.