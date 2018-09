26 settembre 2018 11:37 Le imperdibili corse britanniche di Forza Horizon 4 Stagioni dinamiche, 450 auto e un mondo enorme da esplorare: ecco il nuovo Re dei giochi di guida per Xbox One e Windows 10

Il successo incredibile delle modalità multiplayer di Forza Horizon 3 e il travolgente trend dei videogiochi online degli ultimi anni hanno spinto Playground Games verso i lidi delle esperienze sempre connesse. Da questa idea è nato Forza Horizon 4, il capitolo più completo, divertente e vario della serie, che poggia le basi su una struttura di gioco ultra collaudata e perfezionata negli anni, messa in risalto da un sistema di guida scalabile e realistico il suo fiore all’occhiello. Guidare, come in ogni capitolo della serie esclusiva di Microsoft, è sempre un gran piacere oltre che immensamente divertente: scopriamo perché.

Ogni tipologia di terreno, asfalto e condizione poggiata sotto le ruote degli oltre 450 bolidi presenti nel gioco risponde sempre alle leggi dell’automobilismo: Forza Horizon ha sempre dimostrato di saper bene cosa vuol dire guidare senza mai mettere da parte il perno simulativo del suo fratello maggiore, Forza Motorsport, applicandolo a dei mondi aperti da sogno, in cui ci si sente quasi impotenti di fronte alla quantità e la qualità delle attività da svolgere. Per spalancare le porte della connettività totale e totalizzante di questo nuovo capitolo, gli sviluppatori hanno deciso di giocare in casa, realizzando una Gran Bretagna viva, pulsante e varia, che si adatta alla perfezione alla caratteristica più importante di questo quarto capitolo: l’alternarsi delle quattro stagioni. Quella di Forza Horizon 4 è l’ambientazione più ricca e completa della serie, con scenari che vanno dalle montagne innevate alle pianure verdi e fiorite, passando per gli svincoli cittadini e arrivano alle coste bagnate dal mare.



Non c’è un singolo luogo della mappa che non viene sfruttato per dare vita agli eventi del gioco, che sono scanditi in ben 25 “campagne” differenti: dal cross country a bordo di una Jeep Trailcat al drifting con una Nissan Skyline, dalle corse clandestine armati di BMW M2 alle missioni da stuntman a bordo di una Lamborghini Huracán, i giocatori di Forza Horizon 4 vengono inondati da subito da un numero spropositato di gare affrontabili nell’ordine che si preferisce per guadagnare punti influenza, salire di livello e sbloccare nuovi eventi del festival.

La cosa fantastica, però, è che una volta completate le fasi introduttive di ogni stagione, che accompagnano con mano i piloti facendogli assaggiare tutto ciò che il gioco ha da offrire, la campagna prosegue sincronizzando la stagione con i server, che ogni settimana cambia con nuove sfide e missioni a tema e a tempo.



Questa scelta, accompagnata dalla possibilità di comunicare e gareggiare con i 72 giocatori presenti sulla mappa in qualsiasi momento, ha dato un bel po’ di respiro e varietà al gioco, che non è in alcun modo statico e, anzi, è sempre capace di arricchirsi e mostrare una nuova faccia giorno per giorno.



Volendo rigiocare gli stessi eventi per stabilire un record diverso a distanza di una settimana, le sensazioni restituite dalle auto cambiano drasticamente e bisogna adattarsi alle condizioni proposte, eventualmente modificando l’assetto o acquistando altri veicoli. E gli sviluppatori sono stati bravissimi a sottolinearlo sin dalle prime battute di gioco, mettendo in mostra la differenza di approccio che deve esserci tra una stagione e l’altra spingendo a giocare lo stesso evento dopo il primo cambio.

Graficamente, poi, Forza Horizon 4 è uno dei giochi più belli, puliti e dettagliati della generazione. Su Xbox One X, si raggiungono vette davvero strabilianti, con effetti particellari, giochi di luce e un livello di dettaglio che non ha nulla da invidiare alla controparte PC.



Di notte come di giorno, con la neve o sotto il sole cocente, la Gran Bretagna e le stagioni fanno risplendere i soliti e bellissimi modelli poligonali delle auto della serie con una palette di colori viva e realistica, senza mai dare segni di cedimento. In questo senso, Forza Horizon 4 è senza dubbio uno di quei titoli da possedere per godere a pieno delle potenzialità della console più potente di casa Microsoft.



Lo stesso si può dire sia del comparto audio, fedele e soddisfacente per quanto riguarda la riproduzione dei suoni delle corse e delle auto, ma sopratutto per quanto riguarda la colonna sonora: si spazia dalla classica a quella elettronica, passando dal rock e la tecno con i brani di MGMT, CHVRCHES, Soulwax, Charlotte Gainsbourg e Queens of the Stone Age. La selezione musicale di Forza Horizon 4 è moderna, completa ed esaltante.



Forza Horizon 4 sarà presente alla prossima Milan Games Week 2018.