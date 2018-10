I giochi in arrivo nella settimana dall'1 al 7 ottobre

È giunto il momento di Assassin's Creed Odyssey, del nuovo gioco di Kenshiro in esclusiva per PlayStation 4 e non solo, perché ci sono anche altri bei giochi in pubblicazione nei giorni alle porte della Milan Games Week 2018: scopriamo i titoli in arrivo dall'1 al 7 ottobre.



Martedì 2 ottobre



- Forza Horizon 4 per PC e Xbox One

- Fist of the North Star: Lost Paradise per PS4

- Mega Man 11 per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Batman: The Enemy Within - The Telltale Series per Switch

- Assassin's Creed Odyseey Gold Edition per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 5 ottobre



- Assassin's Creed Odyseey per PC, PS4 e Xbox One

- Super Mario Party per Switch