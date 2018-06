Svelato Twin Mirror, il nuovo drama di Dontnod

L'annuncio del nuovo gioco dei creatori del successo Life is Strange e del recente Vampyr (cliccate qui per leggere la nostra recensione) è passato per l'esclusivo palco scenico del pre-E3 di Sony.



Il terzo dei cinque annunci che precedono la conferenza PlayStation della fiera californiana (cliccando qui potete raggingere il nostro speciale), che si terrà martedì alle ore 3:30 italiane, è Twin Mirror, il nuovo drama degli autori francesi che si è presentato con il trailer che potete ammirare all'interno di questa notizia.



"La tua storia inizia nella cittadina di Basswood, in West Virginia, dove Sam è ritornato per partecipare ai funerali del suo migliore amico. Mentre tenta di riprendersi dalla traumatica perdita, Sam si ritrova avvilito e oppresso mentre frequenta i vecchi amici in città. Ma le cose cominciano a volgere al peggio quando Sam si risveglia nella sua camera d’albergo il giorno seguente. Con una camicia ricoperta di sangue e nessuna memoria della notte precedente, tocca a Sam richiamare alla mente i suoi ricordi e cercare indizi a Basswood per fare luce su questa misteriosa investigazione! Ricorda però che il tempo corre inesorabile.



Twin Mirror è un thriller psicologico che ruota intorno a un’indagine e dove i vostri ricordi, le scelte e le relazioni determineranno il destino complicato di Sam. Mentre fa i conti con il dolore della perdita, con il suo ritorno a casa e con la continue sfide dell’età adulta, Sam avrà bisogno del tuo aiuto per esplorare un’avventura oscura ed emotiva in cui verità e l’inganno si confondono".



Twin Mirror sarà disponibile nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.