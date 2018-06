Spiderman, fantasmi e zombi: lʼE3 di Ps4 in un video

Uno degli eventi più attesi dell'E3 2018, la fiera dei videogiochi più importante dell'anno che si terrà in questi giorni a Los Angeles (qui il nostro speciale), è senza dubbio la conferenza Sony che si terrà martedì 12 giugno alle ore 3:00 italiane (cliccate qui per leggere le nostre aspettative).



Gli annunci sono già cominciati con il reveal del nuovo Tetris e proseguiranno con cadenza giornaliera fino a domenica, a poche ore dal "media briefieng" con protagonisti Ghost of Tsushima di Sucker Punch (creatori di Sly Raccoon e inFamous), Death Stranding di Hideo Kojima (autore di Metal Gear Solid), The Last of Us Part II di Naughty Dog (i responsabili di Uncharted e dei primi Crash Bandicoot) e Spider-Man di Insomniac Games (ideatori di Spyro e Ratchet & Clank).



Un poker di esclusive davvero niente male, che viene celebrato in un teaser trailer ufficiale della conferenza realizzato con delle scene tratte dai video delle scorse edizioni dell'E3. Buona visione!