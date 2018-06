PES 2019: siglata una partnership con lo Schalke 04

"Grazie a questa partnership, PES 2019 includerà la divisa di gioco ufficiale dello Schalke, così come lo stadio casalingo: la ‘Veltins-Arena’. La riproduzione digitale dello stadio includerà anche il caratteristico tunnel, in stile miniera di carbone, da cui i giocatori scendono in campo. L’Arena è stata totalmente scansionata in 3D per riprodurre nei minimi dettagli l’atmosfera di una vera partita di calcio della compagine di Gelsenkirchen", è possibile leggere nel comunicato stampa che ha accompagnato l'annuncio.



Questa, invece, è stata la dichiarazione di Alexander Jobst, dirigente dello Schalke 04:



"Siamo molto felici di essere partner di Konami, un’azienda di videogiochi che è celebre in tutto il mondo. Questo accordo significa che l’impegno dello Schalke nel campo degli eSport non è riconosciuto solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Konami sta supportando la transizione del nostro marketing sul campo virtuale, finalmente i fan potranno giocare con la perfetta riproduzione dello Schalke 04 nel pluri-premiato Pro Evolution Soccer".



All'interno di questa notizia potete ammirare le prime immagini della Veltins-Arena riprodotta in PES 2019.