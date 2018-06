Il giallo di Cristiano Ronaldo: via dal Real ma sulla copertina di FIFA 19 è ancora "blanco"

Indizio di mercato o semplice operazione di marketing? E' un giallo l'apparizione di Cristiano Ronaldo come testimonial del prossimo FIFA 19 con la maglia delle merengues, gioco che sarà svelato sabato 9 giugno nel corso della sua conferenza dell'E3 2018, la fiera più importante del mondo dei videogiochi (cliccate qui per raggiungere il nostro speciale sull'evento).



La prima immagine del titolo sportivo è quella che gli farà da copertina. E, come potete vedere, sarà nuovamente Cristiano Ronaldo il testimonial del gioco dopo il debutto della passata stagione: l'atleta ha posato in movimento con la nuova casacca del Real Madrid su uno sfondo azzurro. Potrebbe essere un indizio di mercato che suggerirebbe l'addio a ogni fantasiosa ipotesi e la sua permanenza a Madrid almeno per un altro anno. Oppure, come è già successo in passato, semplicemente i tempi di presentazione del videogioco e quelli del calciomercato non coincidono, obbligando Electronic Arts a presentare comunque la copertina con un Cristiano Ronaldo "provvisoriamente" con la maglietta della squadra della quale fa ancora parte.



Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a settembre, continuate a seguirci nei prossimi giorni per scoprire tutto su FIFA 19. Sabato, forse, una nuova puntata della saga.