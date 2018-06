18 giugno 2018 09:55 Ghost of Tsushima porta in vita il mito dei samurai Dopo anni alle prese con i supereroi, Sucker Punch è pronta a raccontare una nuova avventura ambientata nel Giappone del 1200

Protagonista durante la conferenza di Sony all'E3 2018, Ghost of Tsushima è il nuovo gioco d'azione di Sucker Punch Productions, team che ha dato i natali a franchise come Sly Cooper e, più recentemente, inFamous.



Dopo la parentesi supereroistica, la casa statunitense ha scelto di abbracciare la mitologia nipponica e più in particolare la figura dei samurai, raccontandoci la storia di uno di questi leggendari guerrieri in un contesto storico estremamente particolare come l'Invasione mongola del Giappone.

Nel corso di un evento riservato a Los Angeles, abbiamo assistito alla dimostrazione in tempo reale della stessa demo presentata durante la conferenza PlayStation, scoprendo qualche dettaglio in più sul mondo di gioco e sul funzionamento del gameplay di Ghost of Tsushima sotto la guida di Chris Zimmerman, co-fondatore di Sucker Punch. Nella breve versione dimostrativa, il protagonista Jin aveva l'obiettivo di scoprire il luogo in cui i mongoli tenevano imprigionato un monaco, al fine di liberarlo e portarlo in salvo. Un'ottima occasione per dare un'occhiata al mondo di gioco, che sembra uno dei più ricchi e realistici mai creati su PlayStation 4, e avere un assaggio del sistema di combattimento.



E così, dopo una cavalcata tra i prati dell'isola di Tsushima, ci siamo scontrati con tre guerrieri mongoli che intralciavano il cammino del protagonista. Qui, lo sviluppatore ha mostrato come con una manciata di tasti sia possibile eseguire uccisioni istantanee, parate e schivate per sorprendere i nemici e sbarazzarsene con un'estrema brutalità. Nonostante la presenza di diversi livelli di difficoltà, il gioco punta a offrire uno stile di gioco allo stesso tempo accessibile e profondo, che sarà semplice da utilizzare per i neofiti, ma difficile da sfruttare al meglio per coloro che intendono padroneggiarlo. Zimmerman spiega che, contrariamente a ciò che insegna il bushido (il codice dei samurai), il nostro Jin dovrà adottare uno stile di vita e combattimento completamente diverso se vuole sopravvivere all'invasione dei nemici e liberare l'isola dagli usurpatori.

Ed è proprio per questo che, superati i primi ostacoli e raggiunto il campo in cui è tenuto in ostaggio il monaco, Jin ha sfoderato una serie di abilità più tipiche dei ninja, come l'uso di un rampino per arrampicarsi in posti altrimenti inaccessibili, e una serie di attacchi furtivi con cui il protagonista può liberarsi dei nemici senza far rumore, anche in rapida successione. Una mossa che ricorda vagamente gli attacchi dall'alto visti nella serie Batman di Rocksteady Studios, e che permette di mirare su un bersaglio e continuare a eseguire uccisioni istantanee spostando la visuale su quello successivo.



Una volta liberato il monaco, proprio sul finire della demo, abbiamo avuto un assaggio di come potrebbe svolgersi uno scontro con un boss di fine livello, affrontando un personaggio di pari abilità a quelle di Jin: si tratta di Masiko, amica del protagonista che incolpa il monaco per l'invasione da parte dei mongoli. Nel tentativo di proteggere l'ostaggio, Jin ingaggia uno scontro con Masiko confermando le dichiarazioni precedenti di Zimmerman, che sosteneva come il sistema di combattimento fosse in realtà molto profondo nonostante la semplicità d'utilizzo. Tra controattacchi e necessità di gestire alla perfezione la parata e la schiavata, Jin è riuscito ad avere la meglio sull'amica che, una volta disarmata, si è arresa al volere del nostro eroe, accettando di aiutarlo nella lotta contro i mongoli.