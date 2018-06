9 giugno 2018 12:37 Electronic Arts: Star Wars e Champions League in arrivo Anche Anthem protagonista dell’evento che ha aperto l’E3 2018

È toccato a Electronic Arts dare il via alla settimana più importante del mondo dei videogiochi: con la sua conferenza Pre-E3, o Media Briefing come li chiamano qui negli USA, il produttore americano si è preso la responsabilità di aprire le danze, e lo ha fatto non proprio nel modo migliore, con un evento che ha lasciato qualche dubbio e per aver scelto di puntare molto su titoli "piccoli" e non del tutto convincenti.

Il gioco più atteso era Anthem, ed è stato proprio il titolo di Bioware ad aprire e chiudere la conferenza: è stato protagonista di trailer, di chiacchiere e approfondimenti, di una sequenza di gameplay… ma il risultato finale ha un po’ deluso. Su Anthem, al termine dell’evento organizzato da Electronic Arts, restavano più domande che risposte, più dubbi che certezze, e il fatto che il gioco non fosse provabile nello spazio EA Play non ha certo aiutato a chiarirsi le idee. Vedremo se nei prossimi giorni riusciremo a saperne un po’ di più.

Chiarissimo invece l’impatto di Unravel Two, un seguito che prosegue nel solco tracciato dal suo predecessore mettendo però sullo schermo due piccoli personaggi fatti di lana. Potremo controllarli ambedue da soli, o chiamare - in qualsiasi momento - un amico o un parente ad aiutarci, senza dover interrompere il gioco. Delizioso da guardare e da giocare, Unravel Two è già disponibile in queste ore: per una volta, non si deve attendere tra l’annuncio di un gioco e la sua effettiva disponibilità.

Era un po’ un segreto di Pulcinella, e infatti ne avevamo già parlato anche sulle pagine di Mastergame: la competizione calcistica per club più importante entra a far parte della rosa delle modalità supportate ufficialmente da FIFA 19, atteso per questo autunno. La competizione non sarà disponibile solamente come modalità a parte, ma si integrerà nel gioco principale all’interno della Carriera. Insomma, chi amava vestire i panni del giovane aspirante campione Alex Hunter, potrà ambire a conquistarsi un posto nell’Olimpo europeo, a partire dal 28 settembre.