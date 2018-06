Days Gone uscirà a febbraio, ecco il nuovo video ufficiale

Il secondo giorno dell'evento Countdown to E3, organizzato da Sony per anticipare alcune delle novità dalla fiera di Los Angeles, ci ha permesso di scoprire la data di uno dei giochi più attesi dai fan di PS4: Days Gone. Il survival in lavorazione presso Bend Studio uscirà infatti il 22 febbraio 2019 in esclusiva sulla console della casa giapponese.



Per l'occasione, l'azienda ha mostrato un nuovo trailer (disponibile a fondo pagina) che permette di approfondire il funzionamento degli eventi dinamici, che influenzeranno le azioni nell'enorme open-world in base alla situazione climatica e al comportamento dei personaggi secondari.