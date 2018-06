Days Gone e Ghost of Tsushima in due nuove immagini

Entrambe le immagini sono degli artwork appartenenti alla selezione Into the Pixel, che ogni anno premia i videogiochi artisticamente più belli.



Per chi non li conoscesse, ecco un po' di informazioni sui due titoli: Days Gone è un gioco d'azione a base di zombie sviluppato dai creatori di Syphon Filter, storica serie di spionaggio per PS1, mentre Ghost of Tsushima è il nuovo ambizioso progetto open world dei creatori di inFamous e Sly Raccoon, i Sucker Punch, che stanno creando per la prima volta un gioco di samurai.



Entrambi saranno protagonisti all'E3, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che si terrà nei prossimi giorni a Los Angeles (cliccate qui per raggiungere il nostro speciale sull'evento), continuate a seguirci per tutte le informazioni dalla conferenza Sony!