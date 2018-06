11 giugno 2018 16:54 Da Halo Infinite a Gears of War 5, tutti i video dalla conferenza Xbox Una valanga di annunci da Los Angeles: cinquanta giochi, 18 reveal in anteprima e 15 esclusive in arrivo su Xbox One e Windows 10

La conferenza di Microsoft all'E3 2018 ha visto l'azienda americana affrontare di petto la rivale PlayStation con una valanga di novità in arrivo prossimamente sull'ecosistema Xbox: tra questi, gli annunci di titoli first-party come Halo Infinite, la nuova avventura di Master Chief che ha aperto la conferenza a Los Angeles, e Gears of War 5, che permetterà di vivere lo scontro tra uomini e Locuste dal punto di vista di una nuova protagonista.

L'evento Xbox Media Briefing è stato anche un pretesto per la casa di Redmond di confermare il rinnovato interesse dalle terze parti, specialmente quelle di estrazione giapponese, con gli annunci di Sekiro: Shadows Die Twice, Devil May Cry 5 e Kingdom Hearts 3, a cui si sono aggiunti i reveal ufficiali di esclusive come Forza Horizon 4, Sessions e il DLC di Cuphead, e nuovi trailer di vecchie conoscenze come Crackdown 3 e Ori and the Will of Wisps.



Di seguito trovate tutti i trailer più importanti presentati durante la conferenza Xbox all'E3 2018.

Halo Infinite

Ori and the Will of Wisps

Crackdown 3

Sea of Thieves: le novità estive

Tom Clancy's The Division 2

Kingdom Hearts III

Forza Horizon 4

Gears of War 5

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Dying Light 2

Devil May Cry 5

Cuphead: The Delicious Last Course

Just Cause 4

PlayerUnknown's Battlegrounds

Sekiro: Shadows Die Twice

NieR: Automata Become as Gods Edition

Metro Exodus

We Happy Few

Jump Force

Tunic