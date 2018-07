10 luglio 2018 09:36 A caccia di mostriciattoli con Pokémon: Let’s Go su Switch Abbiamo provato in anteprima lʼedizione dedicata a Pikachu del prossimo episodio dei Pokémon per Nintendo Switch

Aspettando l'arrivo di un capitolo inedito di Pokémon creato appositamente per sfruttare l'hardware di Switch, all'E3 2018 Nintendo ci ha permesso di provare con mano la riedizione del primo capitolo della serie creata da Game Freak, che debutterà sulla console ibrida della casa giapponese con una grafica adattata alle più moderne risoluzioni e qualche novità molto interessante a livello di gameplay.



A Los Angeles abbiamo dunque testato le potenzialità di Pokémon: Let's Go, Pikachu!, uno dei due Starter Pack (l'altro sarà dedicato a Eevee) disponibili a novembre su Switch. Ecco le nostre impressioni.

Pokémon: Let's Go ripercorre dunque la struttura classica di Pokémon Giallo ma può contare su alcune contaminazioni dal più recente successo per dispositivi mobile Pokémon Go: il risultato è un gioco che segue la trama dell'originale ma la rielabora sfruttando alcune innovazioni nel gameplay che coinvolgono principalmente il metodo di cattura dei Pokémon e l'identificazione dei vari esemplari nell'erba alta, il tutto con uno stile grafico fresco e moderno. Game Freak ha optato per la rimozione di quell'effetto sorpresa che caratterizzava la produzione originale quando si trattava di vagare nell'erba alla ricerca di Pokémon più rari, a favore di un sistema semplificato con cui sarete in grado di scorgere il movimento dei Pokémon e iniziare un combattimento semplicemente avvicinandovi al mostriciattolo.



Le influenze da Pokémon Go includono anche il nuovo Go Park, luogo che vi permetterà di interagire con le creature della regione di Kanto che avete catturato su mobile: una mossa che strizza l'occhio agli utenti più giovani che possono così arricchire il Pokédex anche con i Pokémon ottenuti su smartphone e tablet.

Nell'ottica di offrire una maggiore accessibilità e un gameplay votato ai fan più giovani spicca anche l'introduzione della Poké Ball Plus, riproduzione della Sfera Poké che andrà a cambiare drasticamente il gameplay e vi donerà qualche simpatico bonus, come ad esempio la possibilità di trasferire il personaggio leggendario Mew direttamente nel gioco. Nintendo promette la presenza di altri bonus e ricompense legate all'uso di questo nuovo controller per Switch.



Sì, perché la sfera include uno stick analogico per muovere il proprio personaggio e un tasto aggiuntivo per l'interazione, aspetti che vi consentirono di utilizzare il personaggio, il menu e i Pokémon direttamente dal controller Poké Ball Plus. Un modo inconsueto ma divertente di vivere l'esperienza di Pokémon: Let's Go! sulla console di Nintendo, specialmente sfruttando la modalità portatile di Switch.