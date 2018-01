Sea of Thieves: la data della beta su Xbox One e PC

Rare, storica casa di sviluppo di saghe del calibro di Banjo-Kazooie , ha annunciato la data di inizio della beta di Sea of Thieves , il gioco online a sfondo piratesco online che sarà disponibile per Xbox One e PC con sistema operativo Windows 10 a partire dalla fine di gennaio . Tutti gli iscritti al Sea of Thieves Insider Program entro lo scorso 1 dicembre, e coloro che hanno già prenotato il titolo, potranno accedere alla versione di prova dal prossimo 24 gennaio e dare uno sguardo al gioco prima del lancio ufficiale fino al 29 gennaio, in modo del tutto gratuito.

La versione completa di Sea of Thieves sarà pubblicata, invece, il prossimo 20 marzo su Xbox One e PC (Windows 10), con supporto al multiplayer condiviso tra le due versioni disponibili. Per chi non vuole farsi mancare nulla, è disponibile il preordine di un controller esclusivo a tema Sea of Thieves, il cui acquisto permetterà di ottenere un DLC per il gioco.