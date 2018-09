28 settembre 2018 11:19 Una partenza con il botto! Lorenzo Insigne e Eden Hazard per costruire una squadra da sogno

FIFA 19 è finalmente disponibile per tutti ed è arrivato il momento di scoprire le prime due squadre della settimana nella prima puntata della nuova stagione di Mondo FUT, la nostra rubrica settimanale dedicata a Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 1 - Partenza spettacolare per FIFA 19 e per tutti gli appassionati di MondoFut con ben due Squadre della Settimana! La prima è un 3-4-1-2 capitanata dal magico Eden Hazard (92), la seconda un 3-4-2-1 con il nostro Lorenzo Insigne (89) come team leader! Per completare la prima SdS servono circa 1.300.000 crediti su PS4/Xbox One, quasi 2 milioni di crediti su PC. Per la seconda bastano solo 650.000/700.000 crediti su PS4/Xbox One e 1.000.000 per PC.



In porta per la prima SdS della stagione troviamo Yann Sommer (84), portiere del Borussia Mönchengladbach. Lo svizzero costa circa 14.000 crediti ed è un buon giocatore: consigliato per chi vuole costruire una formazione made in Bundesliga. La difesa è molto “italiana”: il roccioso Kalidou Koulibaly (88) viene affiancato dallo stantuffo João Cancelo (84) e dallo spagnolo Álvaro (82). Il totem del Napoli è uno dei difensori più forti e completi di FUT: costa una fortuna (circa 135.000 crediti) ma vale il prezzo fino all'ultimo credito. Il portoghese di Allegri è uno dei laterali interessanti in circolazione e piace per la velocità, l'abilità nei cross meno per il costo: servono più o meno 80.000 crediti. Il centralone del Villareal può essere una scelta interessante: 15.000 crediti sono una cifra spendibile per un buon difensore.

Qualità e quantità non mancano a centrocampo: Granit Xhaka (84) e Andriy Yarmolenko (83) nel mezzo, Hirving Lozano (83) e Eden Hazard (92) sulle fasce. Lo svizzero dell'Arsenal non convince più di tanto: 2 stelle nell'utilizzo del piede debole e una lentezza esasperante non valgono i 16.000 crediti necessari per acquistarlo. Molto meglio l'ucraino del West Ham Yarmolenko che si fa apprezzare per la duttilità (può ricoprire qualsiasi ruolo!), li inserimenti in area di rigore e il costo: 20.000 crediti. Il messicano Lozano è la classica scheggia, uno dei giocatori più veloci in FUT e dei più abili nell'arte del dribbling. Per 35.000 crediti vale più di un pensiero. I giochi di prestigio del mago Hazard sono a disposizione dei tycoon di FUT: si parte da 700.000 crediti!



In attacco il velocista Timo Werner (85) è affiancato dal talentuoso trequartista Dimitri Payet (86) e dall'insospettabile bomber del Getafe Ángel (83). Un terzetto non molto fisico ma che offre fantasia, velocità e giocate spettacolari. Il tedesco del Lipsia sembra “Flash” ed è buonissimo realizzatore, anche se è un po' leggero per reggere gli urti dei difensori più forti. Il prezzo si aggira sui 110.000 crediti. Payet è il tipico genietto capace nella stessa partita di realizzare gol fantastici e di sbagliarne altri clamorosi: 55.000 crediti sono una bella scommessa. Lo spagnolo del Getafe costa poco (11.000 crediti) ma offre molto di più. In panchina e in tribuna i nomi più gettonati sono quelli di Thomas Strakosha (83), Garry Mendes Rodrigues (82) e Sidnei (82).