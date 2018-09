7 settembre 2018 16:41 Un tridente da sogno! Nuove Icone in arrivo per FIFA 19 e il meglio della settimana per Ultimate Team

Come ogni settimana, torna Mondo FUT, la rubrica in cui noi di Mastergame vi aggiorniamo sul mondo di FIFA e tutto quello che c'è da fare per ottenere la squadra perfetta per Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - In questi giorni i profili social di EA sono piuttosto “caldi” e la community è in fermento. Cresce l'attesa per FIFA 19 ma EA per il momento non abbandona il suo figlioccio prediletto: FIFA 18. La Squadra della Settimana numero 45 non poteva mancare all'appello: capitata da Luis Suárez si annuncia come una delle migliori di tutta la stagione 2017/2018. Modulo 3-4-2-1 per una squadra a trazione anteriore tutta corsa e dribbling: il valore complessivo sfiora quota 1.700.000 crediti su PS4, 1.500.000 crediti su Xbox One e 900.000 crediti su PC.



Si parte con il semi sconosciuto Alex McCarthy (81), portiere inglese del Southampton. Costa 12.000 crediti ma vi consigliamo di lasciare perdere: nelle respinte sui cross è fantastico, buono nei tuffi ma per tutto il resto è meglio soprassedere. In difesa la musica cambia: Jérôme Roussillon (84), Nicolas Nkoulou (86) e José Holebas (82) sono veloci, forti fisicamente e insuperabili nel gioco aereo. Tutti e tre consigliatissimi! Per chi è alla ricerca di un esterno in grado di fare le due fasi il francese del Wolfsburg vi sorprenderà. Come centralone invece Nkoulou del Torino si conferma una scelta interessante in questa nuova versione, così l'ex romanista Holebas che si dimostra un difensore “roccioso”. Tutti e tre hanno una quotazione abbordabile: per il primo servono circa 18.000 crediti, mentre per il secondo 17.000 crediti e il terzo circa 16.000 crediti.



Il quartetto di centrocampo piace per qualità e personalità: su tutti spicca Radja Nainggolan (88). Il “ninja” in versione nerazzurra costa parecchio (sui 250.000 crediti) ma offre leadership in quantità industriale, tiri da lontano, copertura in difesa, dribbling e molto altro. Un altro giocatore da tenere d'occhio è Leon Goretzka (86), talentuoso centrocampista tedesco che si è appena trasferito dallo Schalke 04 al solito Bayer Monaco. Il ragazzo è versatile e sa fare tutto in mezzo al campo, anche se il meglio lo dà come playmaker. Si compra con 95.000 crediti, quasi un terzo del ninja. Sulla fascia sinistra il danese Viktor Fischer (86) si conferma come un esterno dotato tecnicamente, veloce e abile in fase realizzativa e, soprattutto, con un prezzo accessibile (15.000 crediti). Sull'altra fascia Morgan Sanson (84) del Marsiglia di Rudi Garcia è tutto tranne che un esterno: come centrocampista può essere utilizzato anche in altre zone del campo ma gli oltre 30.000 crediti necessari per acquistarlo sono decisamente troppi.

In attacco i fuochi d'artificio sono garantiti da un tridente da paura: Romelu Lukaku (89), Karim Benzema (88) e Luis Suárez (96)! Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Il belga del Manchester United è una forza della natura ed è la classica bestia immarcabile che spacca in due le partite in FUT: prezzo per la nuova carta è sui 175.000 crediti. Il “pistolero” del Barca supera abbondantemente gli 850.000 crediti: è uno dei tre centravanti più forti al mondo e anche in FUT si dimostra tale. Il francese del Real Madrid costa molto meno: 90.000 crediti per un attaccante dotato di gran tecnica, buona velocità e di un innegabile fiuto per il gol. Ottimo come “spalla” per il CR7 di turno...



In panchina e in tribuna gli affari non mancano mai. Dopo il meraviglioso gol di tacco Fabio Quagliarella (84) si è meritato una nuova carta a un prezzo “super”: 16.000 crediti! Carlos Vela (86) ritorna protagonista nella Squadra della Settimana per 15.000 crediti, mentre il marocchino dell'Ajax Hakim Ziyech (86) mette a disposizione il suo estroso sinistro per “soli” 17.000 crediti. Non male neanche Alexander Djiku (81), un difensore francese di grande prospettiva che si acquista per circa 14.000 crediti.

ICONE - In questi giorni EA sta annunciando quotidianamente le Icone che ritroveremo in FIFA 19. Michael Ballack, Franco Baresi, George Best, Sol Campbell, Emilio Butragueno, Luis Figo,Gennaro Gattuso, Ryan Giggs, Fernando Hierro, Roy Keane, Miroslav Klose, Frank Lampard, Jens Lehmann, Gary Lineker, Bobby Moore, Hidetoshi Nakata, Pavel Nedved, Paul Scholes, Socrates, Hristo Stoichkov, David Trezeguet, Ruud Van Nistelrooy, Juan Sebastian Veron, Christian Vieri e Gianfranco Zola sono stati annunciati finora. La lista è in continuo aumento e restate sintonizzati per saperne di più!