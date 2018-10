2 ottobre 2018 12:22 Tre giochi veloci e divertenti per affrontare la settimana Vi consigliamo un tris di videogiochi mobile perfetti per i tempi morti della giornata

Questa settimana ci dedichiamo a tre giochi veloci, immediati e divertenti. Magari non resisteranno sul vostro smartphone per mesi, ma un paio d’ore di divertimento possiamo darle per assicurate. Partiamo con un gioco di enigmi e cerchi concentrici, passiamo a un veloce gattino-game, e concludiamo con un quiz a premi “portatile” dove – dicono – si possono vincere soldi veri; purtroppo, nonostante numerosi tentativi, non siamo mai arrivati a rispondere all’ultima domanda!

Decipher: The Brain Game - I primi livelli sono semplici, pure troppo, ma non fatevi ingannare: già dal decimo quadro la situazione si complica, e diventa sempre più interessante. La grammatica del gioco Decipher è assai intuitiva: ci sono degli anelli di forme e colori diverse, e dovete ruotarli in modo da far corrispondere i “fori” negli anelli con i percorsi di luce. All’inizio è solo un esercizio meccanico, basta far coincidere i passaggi. Dopo iniziate a trovare anelli che ruotano assieme, li allineate tutti ma l’ultimo mette fuori asse il primo. Diventa quindi un rompicapo dove si prova e si riprova, finché non si trova la soluzione. Rilassante, piacevole e gratuito da scaricare.



Disponibile su iOS e Android, provato su Neffos.

Hooky Crook - Andiamo, chi non ama i gattini carini e cucciolosi, quelli che conquistano tonnellate di spolliciate in su nei vostri post Instagram o Facebook? Quello di Hooky Crook è doppiamente ammaliante: non solo saltella con grazia tipicamente felina, ma se ne serve per rubare ai ricchi (e tenere tutto per sé, presumiamo). Hooky Crook si gioca con un dito solo, quindi ci si diverte veramente ovunque, anche sul pullman che prendete ogni mattina e il cui conducente ha preso evidentemente la patente in un corso virtuale su GTA5 e dovete rimanere ancorati saldamente agli appigli anche quando è fermo. In Hooky Crook il gattino appare in ogni livello (sono un’ottantina) e si lancia nel vuole acchiappando con una speciale liana gli appigli rossi. Lì si dondola come Indiana Jones alla sua frusta finché non sollevate il dito: lui molla la presa e vola verso l’ignoto, finché non premete di nuovo lo schermo e cerca affannosamente un nuovo appiglio. Se fallisce la presa, finisce sul pavimento e mette in allerta i proprietari dei beni che volevate rubare. Se tutto fila liscio, arriva al diamantone verde e si passa al livello successivo. Imparare è semplice, ma alcuni livelli sono diabolici. Provatelo, tanto si scarica gratuitamente.



Disponibile su iOS e Android, provato su iPhone 7 Plus.