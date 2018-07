23 luglio 2018 09:37 The Walking Dead, Fracter e Soccer World Cap: tre giochi mobile per ogni palato! Si spara in realtà aumentata, si risolvono enigmi e si cerca di vincere il Mondiale, almeno sul nostro cellulare

Una delle frontiere più interessanti del gaming mobile è la Realtà Aumentata. Qualche tempo fa abbiamo provato The Ancients con le sue battaglie navali, dove la "modalità" Realtà Aumentata offriva delle soluzioni di gameplay nuove rispetto a quella "normale" - nel caso di The Ancients, dovevamo girare attorno al tavolo nel mondo fisico per vedere i vascelli nemici nascosti magari da una montagna.



Oggi proviamo Our World, che porta gli zombie di The Walking Dead nelle strade della vostra città, esattamente come Pokémon Go sovrapponeva al mondo reale le sue creature da acchiappare al volo. Dopodiché passiamo ai puzzle in chiaro scuro di Fracter, perfetto per chi è appassionati di enigmi e puzzle; e infine chiudiamo con un gioco immediato e divertente, da giocare magari con un amico in spiaggia, che combina il calcio con il gioco delle schicchere. Gol!

THE WALKING DEAD: OUR WORLDPokémon Go incontra i non morti: non sarebbe uno scenario divertentissimo vedere Pikachu e soci vagare per le strade delle città virtuali a caccia di cervelli freschi? Our World è un gioco di sparatorie - molto semplici, a dire il vero, visto che colpire alla testa i Vaganti è quasi banale. Il gioco però è geolocalizzato, quindi vi muoverete per le strade della vostra città, riconoscendo le vie e i palazzi (a patto che autorizziate la App ad accedere al GPS del vostro smartphone, normalmente).



Proprio come in Pokémon Go, tra una via e l’altra troverete dei gruppi di zombie che dovrete far fuori. Potete attaccarli nel gioco, e quindi vedrete la solita, triste strada preconfezionata, o usare la fotocamera del cellulare e combattere in Realtà Aumentata. Soluzione particolarmente spassosa se giocate in una via affollata: gli zombi virtuali si aggireranno tra la folla reale e ignara. (A proposito, nonostante quello che lascia intendere il trailer qua sopra, non c’è alcuna interazione tra gli zombi virtuali e gli umani nel mondo reale).



Non è un gioco perfetto, e l’integrazione vero/virtuale lascia a volte un po’ a desiderare, ma è sempre stupefacente vedere quali meraviglie tech abbiamo in tasca tutto il giorno e quanto poco le sfruttiamo per i videogiochi. È possibiel scaricarlo gratuitamente, poi starà a voi decidere se investire degli euro veri per acquistare armi e equipaggiamento più velocemente.



The Walking Dead: Our World è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7.

FRACTERSe dovessimo assegnare un genere a Fracter, sarebbe un puzzle filosofico. Un mondo in bianco e nero dove la protagonista tocca uno specchio e vede la sua anima spezzarsi in tante versioni di sé stessa, sparse per le "camere" del gioco. Ora deve riacchiappare tutte queste sue "versioni" fuggite dal suo corpo, ma per farlo deve risolvere una quantità immane di enigmi e puzzle, al prezzo di circa 5 euro.



La grammatica di base dei puzzle game c'è tutta: piattaforme, pulsanti, oggetti che potete spingere e spostare, qua però è declinata tra luce e ombra. Come scoprirete nei primi due "mondi" (che fanno un po' da introuduzione al gioco), la maggior parte dei meccanismi di Fracter funziona con la luce, quindi dovrete girare delle colonne che emettono luce in modo che il raggio luminoso arrivi a uno specifico interruttore, oppure spingere un ostacolo in modo da creare un sentiero libero per la luce.



A complicare il tutto, ci si mettono delle oscure figure (ricordano un po' certi personaggi femminili dei film horror giapponesi) che, se vi scorgono nell'ombra, vi inseguono e uccidono all'istante. Visto che non potete combatterle, dovete nascondervi ed evitarle, oppure costringerle a finire su un raggio luminoso, che ovviamente le fa sparire essendo per loro letale. Dal terzo "mondo", la curva di difficoltà si impenna e i puzzle iniziano a diventare complicati, e spesso dovrete combinare diversi "oggetti", evitando nel contempo le ombre. E quindi, diventa anche più soddisfacente risolverli!



Fracter è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Neffos X1 Max.