7 dicembre 2017 08:24 Tesori dalla russia per FIFA Ultimate Team Analizziamo la squadra della settimana e scopriamo i giocatori più interessanti nellʼincredibile rosa di Ultimate Team

Per il primo ponte natalizio Mondo FUT ritorna con la sorprendente squadra della settimana e una formazione specialissima proveniente dal freddo campionato russo. Seguiteci nel nostro viaggio alla scoperta dei migliori giocatori disponibili - per poco prezzo - nell'impressionante rosa di Ultimate Team!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANANon è bastato l'incredibile gol al Milan in pieno recupero al portiere del Benevento Brignoli (78) per spodestare sua maestà De Gea dalla porta della Squadra della Settimana numero 12. Infatti, dopo qualche settimana di assenza, il portierone del Manchester United di Mourinho si è ripreso il posto di titolarissimo nel team di EA che propone un inusuale 3-4-1-2.



Davanti al costoso De Gea (92), ben oltre il milione di crediti, i ragazzacci di EA hanno scelto un pacchetto difensivo molto “natalizio” che farà la felicità degli attaccanti avversari! Si parte con il laterale sinistro del Porto Alex Telles (86), affiancato al centro da Papadopoulus (82) dell'Amburgo e sulla destra dal terzino “riciclato” Ashely Young (84) del Manchester United.



Dei tre quello con il miglior rapporto qualità prezzo è senza dubbio il laterale di Mourinho, anche se il greco dell'Amburgo non è affatto male e con un po' di velocità in più sarebbe un acquisto da consigliare. In tutta onestà abbiamo avuto difese migliori, ma con un De Gea “nero così” si può anche rischiare di avere un reparto un po' allegro!

Il centrocampo proposto è di grande spessore impreziosito dalle triplette di Perisic (86) e Rooney (84) nel precedente turno di campionato, a cui si aggiungono il brasiliano del Fenerbahçe Giuliano (84) in versione trequartista e l'ex juventino Coman (82), senza dimenticare il funambolo Ozil (89) sulla fascia destra.



Si tratta - chiaramente - di una mediana con vocazione offensiva, con giocatori bravi non solo a creare gioco ma anche a segnare. Il croato dell'Inter già nella versione oro è un acquisto imprescindibile per chi vuole una formazione tutta Serie A: ha la forza di un trattore, è devastante al tiro e pure di testa! In versione nera fa davvero paura... come il prezzo (170.000 crediti)!



Per chi ha limiti di budget il brasiliano Giuliano è un nome da tenere in considerazione: con 50.000 crediti vi portate a casa un trequartista che sa fare un po' tutto. Su Ozil, Coman e Rooney non c'è molto da dire: il prezzo parte dai 150.000 crediti per giocatori di grande qualità.



L'attacco della Squadra della Settimana numero 12 è piuttosto inusuale: al geniale Coutinho (87) è stato affiancato il bomber del Celta Vigo Iago Aspas (86). L'ex promessa nerazzurra costa sui 250.000 crediti e offre dribbling, assist e giocate spettacolari in quantità industriale. Il bomber spagnolo costa meno di 100.000 ma si dimostra devastante sotto porta: velocità e prestanza fisica non sono le sue qualità migliori, ma freddezza e gioco al volo compensano alla grande!

CARTOLINE DALLA RUSSIAPer questa settimana si ritorna al classico 4-3-3 con una formazione ibrida che punta su attacco atipico e su un'intelaiatura rocciosa e talentuosa proveniente dal freddo campionato russo (non dalla Siberia!).



Abbiamo scelto un attacco made in Colombia con un tridente composto da Pabon (77) e Hurtado (75) entrambi del Monterrey, affiancati da Promes (82), olandese in forza allo Spartak Mosca. Si tratta di un attacco economico ma piuttosto efficace: il coefficiente “bestia” di Pabon combinato con quello di Hurtado garantisce velocità e forza fondamentali per contrastare la prestanza fisica della stragrande maggioranza dei difensori in circolazione nel mondo di FUT. Buona combinazione di fondamentali (entrambi hanno quattro stelle) e capacità di palleggio, mentre l'olandese Promes si distingue anche per un ottimo dribbling. Per meno di 3.000 crediti si acquista un tridente veloce e tecnico, discretamente fisico, ideale per il gioco a palla a terra e per fulminee ripartenze. Se siete abituati a buttare la palla in mezzo all'area per il vostro bomber, allora lasciate perdere: l'altezza media del tridente è sul metro e settanta....