5 ottobre 2018 11:08 Super Mario meglio di CR7! La Squadra della Settimana di FIFA 19 e le ultime news: attacco totale con Mandzukic, Neymar e Suso

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 3 - Prendete un po' di Serie A, aggiungete tanta Liga, un pizzico di Bundesliga e di Premier e guarnite il tutto con una salsa Ligue 1 e la squadra è bella pronta! Capitanata da O'Ney la Squadra della Settimana numero 3 si annuncia costosissima: 1.500.000 di crediti per le versioni PS4/Xbox One e ben 2.000.000 per quella PC. Il solo Neymar (93) costa la bellezza di 900.000 crediti...



Si parte con il solito modulo 3-4-2-1 che tanto piace ai ragazzi di EA. In porta troviamo l'ex Juventus Neto (86) reduce da una prestazione sontuosa con il Valencia. Il brasiliano costa 30.000 crediti ed è buonissimo tra i pali, soprattutto nei tuffi e nelle parate uno contro uno. La difesa è tutta da scoprire con il terzetto inedito Maguire (84), Stark (82) e De Marcos (82). Dei tre il più famoso è l'inglese del Leicester City, anche se il tedesco e lo spagnolo sono complessivamente più forti. Infatti, il centrale dell'Hertha di Berlino e il laterale dell'Athletic Club di Bilbao sono veloci, forti e hanno quel coefficiente “bestia” capace di fare la differenza. Per acquistarli servono rispettivamente 15.000 e 19.000 crediti, mentre il nazionale inglese Maguire si porta a casa con solo 16.000 crediti.



Le chiavi del centrocampo a quattro sono nelle mani di Marco Reus (86), fragile stella del Borussia Dortmund e del talentuoso islandese Gylfi Sigurðsson (84) dell'Everton. Due centrocampisti offensivi, capaci di saltare l'uomo in velocità (Reus) e di passare la palla in modo sublime. Assist e gol in quantità industriale, mentre sulla fase difensiva è meglio soprassedere. Fisicamente Reus è troppo leggero per liberarsi dalla marcature asfissianti dei difensori più forti di FUT: quando si spendono 300.000 crediti bisogna tenerne conto. Per l'islandese il prezzo è molto più economico (circa 22.000 crediti) e l'unico dubbio riguarda la sua velocità: a quella cifra c'è di meglio in giro. Sulle fasce troviamo l'ex laziale Felipe Anderson (84) che milita nel West Ham e lo spagnolo Pablo Fornals (84) del Villareal. Il primo è da comprare a occhi chiusi, sul secondo ci sono dubbi su come utilizzarlo. Fornals come esterno puro fatica (è lento), mentre in mezzo può offrire un buon contributo a un prezzo scontato (13.000 crediti).

In attacco c'è l'ariete tuttofare Mandzukic (86) che farà la gioia di tutti gli aspiranti Allegri in FUT. Mario non è velocissimo ma sa far valere il fisico come pochi altri giocatori: 40.000 crediti non sono pochi e ci sono attaccanti più devastanti sotto rete. Se cercate una prima punta da accoppiare a un Suso (84) per esempio, Marione può essere la scelta giusta. A proposito dello spagnolo del Milan, la doppietta nella scorsa giornata di campionato gli è valsa una carta nera interessante. A parte le tre stelle nell'uso del piede debole Suso può essere una scelta interessante, soprattutto come trequartista.



Come esterno ce ne sono di più veloci e con più fisico, però come dribbling e tiro lo spagnolo piace e non poco. Prezzo super interessante: 20.000 crediti. E veniamo alla superstar della settimana: Neymar Jr (93). Il brasiliano è uno spettacolo unico in attacco: 5 stelle dappertutto e una quotazione da fenomeno (900.000 crediti). L'unico dubbio riguarda la fisicità: contro il Ramos di turno potrebbe pagare un po' troppo... In panca e in tribuna i nomi caldi sono quelli di Samatta (79), Guarìn (81), Torres (77) e André Silva (81). L'ex Inter Fredy Guarìn è una forza della natura e può giocare in quasi tutte le posizioni del campo: consigliatissimo! Non male neanche l'ex milanista Silva che sembra aver ritrovato la via del gol al Siviglia. Entrambi costano sui 10.000 crediti.