12 settembre 2018 11:00 Strategia, board game e le corse pazze! Proviamo insieme Onitama, Sneak Ops e il “cartoonesco” Bendy in the Nightmare Run

Settimana importante questa. Apple svelerà i piani per il suo futuro: possiamo aspettarci il nuovo melafonino, di cui circolano già immagini e dati tecnici. Quale che sia l’hardware, a noi interessa di più il software: dopo la pausa estiva, è tempo di riprendere il nostro viaggio settimanale nei videogame per smartphone e tablet.

SNEAK OPSParte Metal Gear Solid, parte scacchi, tutto divertimento. L’idea di Sneak Ops è semplice: prendere un gioco stealth a turni, trasformarlo in un videogame in tempo reale e con un sistema di controllo touch. Una sfida non da poco, che però è riuscita alla perfezione a questo team di sviluppo. I livelli di Sneak Ops sono corti, cortissimi: superarli è un affare da poche decine di secondi. Toccando sulla "scacchiera" in cui sono divisi, spedirete il vostro agente in quel punto. Dovete però evitare le guardie e le telecamere, ma anche i pavimenti sonori e le altre trappole: un semplice contatto con una guardia porta al game over immediato, visto che non c’è spazio per il combattimento.



L’unica vostra possibilità di far fuori una guardia è quella di colpirla alle spalle o mentre sta sonnecchiando: a quel punto, sverrà per pochi preziosissimi secondi, e voi potrete agire indisturbati – a patto non ci siano altri suoi colleghi nei paraggi. Le guardie gialle, poi, sono totalmente invulnerabili! Il vostro obiettivo è razziare tutti i dischi dati (sono gli 'antichi' floppy bluastri da 3,5 pollici) che servono anche da moneta in-game: tra un livello e l’altro, potete salvare la partita, ma solo "pagando" 20 dischetti. Se non li avete, o comprate i dischi con euro sonanti o, molto più verosimilmente, sceglierete di guardare un trailer pubblicitario. E poi si riparte per il livello successivo. La carta vincente di Sneak Ops è che presente nuovi livelli ogni giorno: quindi, se vi appassionerete, scatterà l’appuntamento fisso per risolvere i livelli quotidiani. Se poi volete giocare ai livelli passati, basta vedere – indovinate un po’ – un altro video.



Sneak Ops è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Neffos X1 Max.



BENDY IN NIGHTMARE RUNI videogiocatori in ascolto riconosceranno immediatamente lo stile di questo runner: Bendy in Nightmare Run ricorda i cartoni animati degli anni '20 – e quindi anche Cuphead, il recente successo per console. In questo caso però non siamo di fronte a un platform (dannatamente difficile) ma a un runner, che si adatta meglio all’interfaccia touch ed è giocabile in ogni momento e situazione, non appena avete cinque minuti da dedicare al vostro passatempo preferito.



Il protagonista corre verso di voi automaticamente e dovrete impegnarvi nello spostarlo a destra e sinistra, oltre che saltare al momento giusto, per evitare la solita valanga di nemici, ostacoli e proiettili. Immediato e divertente, è un’alternativa più che valida ai classici runner (i vari Temple Run e soci). La grafica non è per niente male, e questo non ci dispiace affatto.



Bendy in Nightmare Run è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPad.