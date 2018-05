28 maggio 2018 09:55 Sparatutto, enigmi e un gol a porta vuota! Preferite i riflessi o la materia grigia? Tre giochi per il vostro smartphone per divertirvi in modo “touch”

Che differenza c’è tra un gioco per smartphone che vi farà giocare magari per settimane e uno che durerà il tempo di disinstallarlo o poco più? Secondo chi vi scrive, l’asso nella manica dei giochi mobile è sempre il sistema di controllo. Non basta che siano veloci e precisi, devono essere anche funzionali: sui cellulari non ci sono tasti “fisici”come sui joypad delle console, quindi è necessario che chi progetta i videogame escogiti dei sistemi di controllo che sfruttino lo schermo sensibile al tocco. È il caso dei giochi di cui parliamo questa settimana: tre giochi molto diversi – si va dal simulatore di calcio al puzzle game, passando per uno sparatutto “vecchia scuola”, ma in tutti e tre quello che li rende preziosi compagni di gioco è proprio il sistema di controllo. Non solo funziona bene quanto su PC e console, spesso anche meglio.





STICKMAN SOCCER 2018 - Sì, lo sappiamo: parlare di un gioco di calcio alla vigilia dei primi Mondiali senza l’Italia dall’invenzione dell’arbitro fa spuntare la lacrimuccia di chi voleva gli Azzurri svettare in Russia. Trattenete le lacrime e scaricate Stickman Soccer 2018 (occhio che sugli store ci sono le versioni “vecchie” del 2014, 16, ecc). Il gioco è gratuito e vi fa gareggiare delle partite secche tra nazionali, ma anche una marea di campionati e gare online in cui sono in palio premi in valuta di gioco. La valuta serve per comprare i calciatori migliori e metter su la squadra dei vostri sogni – ricorda qualcosa?



Al di là degli acquisti in-game, Stickman Soccer è un gioco molto divertente e veloce: sebbene i controlli siano ridotti all’osso (passaggio, sprint e tiro in porta per chi attacca; scivolata, sprint e “passa al difensore successivo” per chi non ha la palla), il gioco funziona molto bene ed è uno spasso sia per partite veloci sul metrò per ingannare l’attesa che per chi vuole impegnarsi un po’ di più nella strada verso il Campionato del mondo (almeno sul cellulare, sigh!). Ricorda un po’ la magnifica essenzialità di Sensible Soccer, pur essendo ancora meno simulativo.



Stickman Soccer 2018 è disponibile su Android e iOS.





SUPER HYDORAH - Qualche settimana fa abbiamo parlato della perfezione di Sky Force: stesso Campionato, differente campo da gioco - si cambia verso. Super Hydorah è uno sparatutto a scorrimento orizzontale, quindi voi arrivate da sinistra e da destra c’è mezzo miliardo di nemici di ogni stazza e forma che cerca di farvi fuori. La grafica è “retrò”, ma nel senso positivo di “delizioso omaggio agli anni d’oro dei videogiochi da bar”, non in quello negativo di “non volevamo perder tempo a fare la grafica in alta definizione”.



Basta attraversare tre livelli del gioco per capire la passione e la cura profusi nella realizzazione di Super Hydorah: sfondi sempre diversi, passaggi creati ad arte per farvi passare al millimetro/pixel, nemici che arrivano al momento giusto – e ci sono anche quintalate di boss di fine livello (e anche di mezzo-livello) coriacei ma non frustranti. Sebbene il gioco sia disponibile per console e PC, la versione che preferiamo è proprio quella mobile: il sistema di controllo (con un dito spostate l’astronave, che spara da sola, proprio come in Sky Force) è preciso e funzionale. E poi, su iPhone costa meno della metà che sulle altre piattaforme.



Super Hydorah è disponibile su iOS.