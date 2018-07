10 luglio 2018 10:45 Sotto lʼombrellone con zombi, rally e un gioco da tavolo Vi consigliamo tre giochi perfetti per lʼestate e le vacanze al mare

Le vacanze si avvicinano, quindi è tempo di trovare qualche gioco appassionante da scaricare sul vostro cellulare e spolpare per bene sotto l’ombrellone. Partiamo da un gioco di zombi, Dead Island, dove se non state attenti vi spolpano loro, per passare a un divertente racing game, Best Rally, minimalista ma dannatamente “una partita e poi smetto”. Infine, proviamo un gioco da tavolo di quelli fatti bene “convertito” in un videogame mobile: Quarto!



Dead Island: Survivors - Un arcipelago pieno di sole, palme e zombi: che può esserci di meglio per la vera vacanza dei geek? Le isole di Dead Island: Survivors sono prese d’assalto da un esercito di non morti, e tocca proprio a voi salvare gli inermi sopravvissuti: dovrete affrontare una serie di livelli in cui piazzerete delle difese automatiche, come ostacoli, lanciafiamme e torrette mitragliatrici, e poi darete il colpo di grazia con il vostro alter ego e i suoi (pochi) alleati in grado di difendersi dall’orda degli zombi. I livelli sono un felice mix di tower defense – quei videogame in cui piazzate le difese sul percorso di un esercito invasore – e un gioco d’azione non lontanissimo da Diablo e soci, in cui dovete “toccare” in modo forsennato sui nemici per farli fuori a colpi di mazze e altri oggetti contundenti. La parte tower defense di Dead Island: Survivors funziona in modo magnifico: le mappe sono ampie e le difese che potrete piazzare sono ben differenziate; dovrete impegnare la vostra materia grigia per posizionarle nel modo migliore per far fuori le colonne e i gruppi di non morti. La componente “azione” è un po’ più debole perché generalmente i combattimenti diventano spesso delle risse in cui è difficile capire esattamente cosa succede. Ad ogni modo, Dead Island: Survivors si scarica gratuitamente e lo si gioca per almeno un paio di ore senza sentire l’esigenza di dover mettere mano al portafoglio digitale. Non siamo sicuri che sia possibile completarlo senza ricorrere agli acquisti in-app, ma ci si riesce a divertire per un bel po’.



DI: Survivors è disponibile su Android e iOS, l'abbiamo testato su iPhone 7.



Best Rally - Il titolo fa un po’ ridere – IL MIGLIOR GIOCO DI RALLY! – ma è un gioco divertente che merita il vostro tempo. In Best Rally dovrete affrontare una serie di corse solitarie (senza avversari) combattendo essenzialmente contro il tempo. Le piste sono piene di ostacoli: nei primi 10 livelli incontrerete in rapida successione curve sempre più strette, traballanti ponti sospesi, ostacoli e pile di pneumatici, trampolini e giri della morte. L’obiettivo è arrivare al traguardo il più velocemente possibile, per guadagnare tutte e tre le stelle in palio: questo perché c’è bisogno di un certo numero di stelle per superare dei “cancelli” tra un livello e l’altro, quindi non basta il minimo sindacale per andare avanti, dovrete impegnarvi e guadagnare – in media – due stelle su tre in ogni livello. La grafica è minimalista ma molto “carina”, il motore fisico del gioco funziona piuttosto bene (quando andrete addosso alle pile di pneumatici, si comporteranno come vi aspettate e sentite quasi il contraccolpo), è da rivedere un po’ il sistema di controllo: fondamentalmente, potete girare a destra e sinistra in modo relativo alla vostra posizione, e questo a volte crea un po’ di confusione. Il gioco si scarica gratuitamente e vi obbliga a vedere dei trailer di pubblicità quando perdete 5 “vite”. Se volete eliminare gli spot, dovete pagare 3 euro e mezzo – e tutto sommato, Best Rally li merita.



Best Rally è disponibile su iOS, l'abbiamo testato su iPhone 7.