Ricordate quando pregavate il vostro amico d'infanzia per farvi invitare a casa sua e scoprire quel nuovo videogioco appena uscito? Nell'episodio odierno di Joystick, rivivremo questa sensazione con uno dei giochi del momento: Shadow of the Tomb Raider.



Dino Lanaro e Kenobit ci mostrano com'è cambiata l'icona Lara Croft dalla pettoruta e spigolosa avventuriera creata da Core Design nel 1996 fino alla più avvenente esploratrice che Crystal Dynamics ha saputo forgiare dopo decine di tombe ed enigmi scoperti in giro per il mondo. Non perdete il nuovo episodio della nostra rubrica che vi porterà alla scoperta della nuova, brutale storia nella saga di Tomb Raider.