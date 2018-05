Oggi è un film con The Rock, ma negli anni '80 spopolava nelle sale giochi. Parliamo di Rampage, uno dei primi giochi arcade a puntare tutto sulla distruzione dei paesaggi. Un gioco difficile, spietato, ma con una grafica che ai tempi faceva girare la testa. Dino Lanaro e Fabio "Kenobit" Bortolotti si sono trasformati in scimmioni apocalittici per raccontarvi una storia fatta di pugni, candelotti di dinamite e palazzi che crollano.