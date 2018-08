Niente Papu Dance!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Piccola rivincita per Leo Messi: nella Squadra della Settimana numero 43 lui c'è mentre non c'è alcuna traccia della sua nemesi CR7 che ha debuttato nella Serie A. E manca anche il Papu Gomez autore di una prova maiuscola con la sua Atalanta. Insomma i soliti misteri di EA... Si comincia subito con una sorpresona: dopo intere settimane di 3-4-1-2 o di 3-4-2-1 EA si è decisa a cambiare schieramento tattico riproponendo un intramontabile 4-3-3 capitanato da Leo Messi. La Squadra della Settimana 43 si completa con quasi 3.000.000 di crediti (PS4/Xbox One) mentre per la versione PC si viaggia su cifre inferiori (1.600.000). Una squadra decisamente a trazione anteriore che sfrutta velocità e dribbling mentre la fase difensiva lascia molto a desiderare. Il portiere messicano del Santos Laguna Orozco (84) è una primizia assoluta per tutti i veterani di FUT. Riflessi e posizionamento tra i pali sono da campione, così come tuffi e presa. Per 13.000 crediti può essere una soluzione interessante. La difesa a quattro propone una coppia di centrali davvero inusuale e due laterali made in Spain. Kendall Waston (84) e Steve Cook (84) sono i classici difensori tanto apprezzati nella terra d'Albione: fisicamente strabordanti, insuperabili di testa e specializzati nel bloccare con tutti i mezzi gli attaccanti avversari. Velocità e rapidità sono più da Championship, tackle e gioco aereo da Premier. Tra i due (costano entrambi sui 12.000 crediti) si fa preferire il costaricano Waston dei Vancouver Whitecaps. La coppia di terzini è da nazionale con Marcos Alonso (86) sulla sinistra e Daniel Carvajal (86) sulla destra per la gioia del neo CT Luis Enrique. Il primo è da comprare a occhi chiusi, il secondo solo se si è tifosi delle merengues del presidentissimo Florentino Perez. Per 65.000 crediti Alonso offre velocità, dribbling e, soprattutto, una precisione nei calci piazzati (e corner) e un tiro potentissimo da lontano. Carvajal come ogni giocatore del Real Madrid costa parecchio (circa 35.000 crediti) e si conferma un solido difensore.

La mediana è di grandissima qualità con la coppia portoghese Nani (86) e Quaresma (88) e il fenomenale spagnolo David Silva (93). Per acquistare gli ex di Lazio e Inter bastano poco meno di 50.000 crediti, mentre per il fuoriclasse del Manchester City di Guardiola si paga il doppio. I due portoghesi hanno qualità tecniche straordinarie e doti realizzative di primissimo livello: con un po' più di velocità sarebbero inarrestabili! Silva con il suo magico sinistro passa il pallone in modo delizioso, dribbla come Messi e crossa e tira con una precisione assoluta. E come playmaker puro strabilia, merito della cura Pep!



Per finire un tridente galattico che farebbe la gioia anche del presidente più “galattico” del pianeta Florentino Perez. Tango argentino per la coppia Messi (97) e Aguero (94) e un po' di “can can” parigino per il fresco campione del mondo Mbappé (88). Tre attaccanti straordinari piuttosto simili tra loro ma con quotazioni completamente diverse. Dei tre il più efficace in FUT sembra essere l'astro nascente del calcio francese Mbappé, seguito a ruota dal Kun e dalla Pulce. Per quanto riguarda i prezzi il discorso cambia completamente con Messi che si acquista per 1.600.000 crediti, Aguero per meno della metà (670.000 crediti) e Mbappé per meno della metà dell'attaccante del City (270.000 crediti).



In panchine e in tribuna gli affari non mancano mai. Direttamente dalla Serie A (Spal) troviamo Kurtic (81), la classica bestia a poco prezzo (11.000 crediti) ottima per fare legna davanti alla difesa e per sorprendere i portieri avversari con missili da fuori area. André Silva (84), un altro ex del nostro campionato, nella nuova versione sembra rinato: per 14.000 crediti è più di un pensierino! Tra gli attaccanti segnaliamo anche il brasiliano Fabricio (81) che milita nell'Urawa Red Diamonds nella lega giapponese: si compra per 11.000 crediti. Se invece cercate un difensore l'olandese Klaiber (79) dell'Utrecht vi stupirà e non poco. Per 10.000 crediti è consigliatissimo!