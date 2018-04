26 marzo 2018 15:10 New York: lo Store di Mario unico al mondo Gli eroi di Nintendo, da indossare o con cui giocare, proprio nel cuore di New York

Ottantanovemila metri quadrati suddivisi tra diciannove edifici in art deco che, dal 1939, occupano il cuore di Manhattan: il Rockfeller Center è uno dei simboli commerciali, e non solo, di New York. Dal 2005 è diventato anche sede dell’unico negozio ufficiale di Nintendo esistente al mondo.

Inizialmente conosciuto come Nintendo World Store, nato dalle ceneri del The Pokémon Center che trovava posto allo stesso indirizzo fin dal 2001, oggi è conosciuto semplicemente come Nintendo New York. La sua missione, però, è rimasta identica: offrire agli appassionati e ai curiosi un piccolo viaggio nel mondo di Nintendo e, se possibile, convincerli a privarsi di qualche “verdone”.

Nei due piani con vista sulla Rockfeller Plaza si possono infatti acquistare non solo gli ultimi giochi per Switch e 3DS, ma anche una quantità stupefacente di gadget e capi di vestiario a tema. Ed è quasi un’esclusiva, dato che tolta qualche licenza concessa qua e là, riuscire a trovare merchandising ufficiale di Nintendo, di questa qualità, con questa varietà… è praticamente impossibile. Lungi dal voler applicare la formula dei Disney Store, presenti ormai ovunque, Nintendo preferisce al momento mantenere i propri prodotti ufficiali (extra-videogiochi) in una sorta di limbo difficilmente raggiungibile.

Nintendo New York, infatti, non prevede nemmeno la vendita online o le ordinazioni telefoniche. Occorre effettivamente raggiungere il negozio tra la quinta e la sesta avenue per potersi portare a casa un cappellino di Samus Returns (Metroid). O una sciarpa di Zelda, dei guanti di Super Mario, una maglietta di StarFox. E chissà quanto altro. Al momento c’è anche un pupazzo di Super Mario con tanto di eliche per farlo volare attraverso un radiocomando. Ovviamente è l’idraulico con la mantellina gialla di Super Mario World, perché quanto offerto da Nintendo New York è solitamente di ottima fattura. Sia per quanto riguarda i materiali, che l’attenzione per i particolari. La mia voluminosa tazza con il faccione di Luigi, la maglietta di Star Fox Zero con “do a barrell roll” sul risvolto interno (ovviamente) o il cappellino invernale di Mario non hanno risentito degli anni che passano.



Il negozio è anche una sorta di “pro loco” del Regno dei Funghi, se così vogliamo. È qui che Nintendo organizza eventi e festeggia le sue date più importanti, assieme al suo pubblico. Gli showcase dell’E3 vengono mostrati in diretta, quando c’è un gioco di quelli che contano da lanciare, allora si riuniscono qui gli sviluppatori. Da Shigeru Miyamoto, che è comparso più volte, al nostro Davide Soliani del team milanese di Ubi Soft responsabile di Mario + Rabbids: Kingdom Battle.