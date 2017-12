15 dicembre 2017 09:46 Mondo FUT: si torna al 3-4-3! Un tridente a sorpresa per la Squadra della Settimana... e proviamo a creare una squadra competitiva con meno di 25.000 crediti

Dopo Santa Lucia e in attesa dell'evento FUTMas, la squadra della settimana ritorna al 3-4-3 con un tridente a sorpresa, e con meno di 25.000 crediti costruiamo una formazione a prova di Squad Battles!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAUn po' di Bel Paese e nessun celebrato top player per la Squadra della Settimana numero 13. Buoni giocatori da comprare non mancano, così come potenziali fenomeni per dominare le ostiche Squad Battles e la durissima FUT Champions.



La porta della SdS 13 è tutta made in Serie A e rappresenta l'ultima linea di difesa di un puro 3-4-3 a trazione offensiva. La clamorosa performance di Handanovic (89) contro la Juve non è passata inosservata e il team di EA ha piazzato il forte portiere sloveno dell'Inter come estremo difensore numero 13. La carta nera è davvero ottima e rende un po' di giustizia ad “Handa”, un po' sottovalutato rispetto ai migliori portieri in circolazione. Per comprarlo si parte da una base d'asta di oltre 200.000 crediti, troppi calcolando che il totem Neuer (92) viene via per meno di 180.000 crediti...

Il centrale del Real Madrid Fernandez (84) è l'uomo di riferimento del reparto difensivo della SdS numero 13. Il sostituto di Varane (85) si fa apprezzare per l'estrema versatilità, i piedi buoni e l'ottima capacità di marcare. Prezzo: circa 48.000 crediti. Sulla destra viene rispolverato l'argentino del Manchester City Otamendi (86), sulla sinistra il centrale neozelandese del West Ham Reid (82). Quest'ultimo è un buon affare sia come prezzo (meno di 20.000 crediti) sia per le doti fisiche/difensive. Per quanto riguarda Otamendi è meglio passare: a quasi 70.000 crediti si trovano centrali molto più veloci!

Per il centrocampo la coppia centrale è composta da Promes (84) di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e da Saul (84) dell'Atletico Madrid. Il tuttofare apprezzatissimo dal “Cholo” Simeone costa sui 40.000 crediti e si fa apprezzare per le doti di passatore, dribblatore e interditore. Non è velocissimo né letale sotto rete, ma sa farsi trovare al “posto giusto al momento giusto” per segnare. Quincy Promes costa più o meno la stessa cifra di Saul e si distingue per rapidità, pericolosità al tiro e abilità nell'uno contro uno. Manca un po' di fisicità.

Sulle fasce troviamo due fenomeni assoluti: Mahrez (86) del Leicester City e Son (86) del Tottenham Hotspur. Il primo (costa circa 135.000 crediti) è tutto dribbling funambolici, controllo di palla, assist e qualche gol. Il coreano allenato da Pochettino è un miglior realizzatore e superbo contropiedista: eccelle pure nel controllo di palla e nel creare gioco. Unico neo il costo: oltre i 350.000 crediti! Sia Mahrez, sia Son sono disponibili in versione economica: per chi desidera “provare prima di comprare” si tratta di due carte oro che si acquistano per 2.000 crediti.

L'attacco della settimana ripropone un tridente che punta tutto sulla fisicità. Aboubakar (82) del Porto è una vera bestia, Germain (83) del Marsiglia è un ottimo finalizzatore, mentre il non più giovanissimo Jermaine Defoe (83) del Bournemouth rimane un killer letale davanti alla porta. Il tridente non è rapidissimo ma in area di rigore difficilmente sbaglia: costo dell'operazione circa 70.000 euro. Consigliatissimo il centravanti del Camerun in forza al Porto: la forza fisica di Aboubakar fa la differenza!



Per la panchina segnaliamo un ottimo Sorrentino (82), il portiere del Chievo Verona che ha bloccato l'attacco della Roma, il supersonico laterale giamaicano Bailey (81) del Bayer Leverkusen, l'esterno del Leeds United Roofe (78) e il centravanti dei campioni della MLS Altidore (84), una carta viola davvero bestiale ed economica (circa 17.000 crediti).

DIECI MONDIALI IN TREAltro 4-3-3 per la squadra “economica” della settimana: un po' di Germania, Francia, Brasile per meno di 25.000 crediti. Formazione davvero atipica con un attacco teutonico impreziosito dalle giocate sopraffine di Draxler (84) e dalla velocità della coppia Werner (82) e Coman (79). Manca un po' di freddezza/precisione sotto rete ma dribbling e assist del trio sono di primissimo livello.

Per supportare un attacco di questo tipo c'è bisogno di un centrocampo roccioso: dalla Francia arriva la coppia di giovani mediani Bakayoko (82) e Tolisso (82). Il centrocampista del Chelsea è uno dei più utilizzati in FUT per il suo straordinario rapporto qualità/prezzo, mentre il giocatore in forza al Bayer Monaco sembra una versione ridotta del “ninja” Naiggolan (86) della Roma. I due si combinano alla perfezione con la versatilità di Goretzka (82), abile nel fare le due fasi (difesa e attacco) e nel dare un buon contribuito in area di rigore.