27 luglio 2018 10:07 Mondo FUT: Non è ancora il momento di FIFA 19! Neanche la nuova ondata di caldo riesce a fermare EA Sports

Non manca molto all'uscita di FIFA 19 (nei negozi il prossimo 28 settembre, noi l'abbiamo provato in anteprima), ma nonostante tutto la squadra di EA continua il suo lavoro incessante per produrre contenuti per la modalità FUT di FIFA 18.



Passato ormai il tormentone CR7, che con il suo trasferimento alla Juventus ha creato più di un grattacapo a Electronic Arts, andiamo a scoprire la Squadra della Settimana nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANALa squadra di questa settimana, modulo 3-4-2-1, vede un team di calciatori sconosciuti o quasi ma di grande talento e, dulcis in fundo, a un prezzo economico. Si parte dal brasiliano Volpi (84), un portiere che milita nel campionato messicano nella squadra del Querétaro. Pur non essendo un fenomeno, il verdeoro ha leadership, posizionamento tra i pali e un'ottima reattività: costa sui 18.000 crediti.



La difesa a tre è tutta da scoprire e un po' troppo improvvisata. Il giapponese Ryosuke Yamanaka (73) in versione argento è prescelto per guidare la difesa. Costa "solo" 7.000 crediti ed ed è consigliabile solo per chi punta a realizzare una squadra tutta "made in J1 League". Lo svizzero Kevin Mbabu (79) è un profilo molto interessante: il laterale dello Young Boys ha fisico e corsa per spaccare in due le partite. I piedi non sono un granché ma costa relativamente poco: circa 11.000 crediti. Il terzo elemento della difesa è lo statunitense Miguel Ibarra (77), un esterno dotato di buon dribbling e di grande reattività con la vocazione ad attaccare. Bastano circa 10.000 crediti per acquistarlo.

Il colombiano Silva (79) dei Millonarios FC e il giapponese Kashiwagi (79) degli Urawa Red Diamonds sono l'anima del centrocampo a 4 della SdS 39. Due centrocampisti abili nella fase di costruzione del gioco (con tutti i limiti del caso) meno nella protezione della difesa. I prezzi sono relativamente bassi: sui 10.000 crediti. Sulle fasce il messicano Hernández (84) e l'uruguaiano Lodeiro (82) offrono tanta qualità e un po' di imprevedibilità. Il primo è uno specialista nel saltare l'uomo, il secondo è meno veloce ma molto più dotato tecnicamente e abile nella fase realizzativa. Hernández costa un po' di più (17.000 crediti), Lodeiro meno (12.000 crediti).



In attacco c'è la stella assoluta della squadra della settimana: il venezuelano Martínez (86) degli Atlanta United. Prima punta velocissima, buoni piedi, ottimo tiro, implacabile di testa nonostante l'altezza, piace per come sa sorprendere la linea difensiva. Nella MLS sta battendo record su record alla faccia del dio Ibra e di tutti suoi adepti. Martínez costa meno di 30.000 crediti: un super affare! In montenegrino Dejan Damjanović (81) e l'argentino Stefanelli (81) completano il terzetto offensivo: nonostante l'età (37 anni) il primo ha fisico e insospettabili doti di passatore, mentre il secondo sembra la versione argentina di Di Natale. Non molto alto, veloce, ottimo dribbling e letale in area di rigore. Costano entrambi sui 10.000 crediti.



In panca (ormai c'è solo quella nelle ultime settimane!) segnaliamo i giapponesi Endo (78), laterale destro degli Urawa Red Diamonds, Sukuzi (75) attaccante dei Kashima Antlers e lo statunitense Ramirez (79) dei Minnesota United. Si tratta di tre discreti giocatori nulla di più (costano sui 10.000 crediti) che hanno dalla loro quel coefficiente "bestia" per fare bene in FUT.