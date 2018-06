1 giugno 2018 10:33 Mondo FUT: La squadra della stagione della Serie A e Black Ibra da acquistare! Non ci sono "solo" i Mondiali nel ricco programma settimanale di EA

La Squadra della Settimana, quella della stagione della Serie A e una piccola sorpresa per tutti gli amanti dei Mondiali di calcio nel nuovo episodio di Mondo FUT, la rubrica di Mastergame dedicata alla modalità Ultimate Team di FIFA 18.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANALa Champions League ha metaforicamente segnato la fine della stagione calcistica europea almeno fino all'inizio degli attesissimi Mondiali di calcio in Russia. Per la squadra della settimana numero 37 i ragazzi di EA hanno pescato nella MLS a stelle e strisce e nei campionati europei minori. Non ci sono affermati top player (quelli li troviamo nelle SdS della stagione!) ma alcuni potenziali campioni non mancano.



Si parte da Jesse Gonzalez (76), portiere dei Dallas FC che ha una quotazione sui 10.000 crediti. Nella prima versione color oro ha beneficiato di un sostanzioso aggiornamento rispetto alla precedente argento. Tuffi spettacolari, riflessi e centimetri sono garantiti ma i 10.000 crediti necessari per l'acquisto sono un po' troppi...



Il terzetto difensivo è sullo "spagnoleggiante andante" con la coppia Álex Moreno (78) / Aythami Artiles Oliva (81) e il francese Christopher Jullien (81). Il mancino del Rayo Vallecano è un discreto laterale dotato di un buon dribbling e poco altro: si compra con 10.000 crediti. Le doti di leadership di Artiles, un onesto centrale in forza al Córdoba CF nella Segunda División spagnolo, potrebbero far comodo a qualcuno: 10.000 crediti non sono eccessivi, anche se il ragazzo non è particolarmente veloce... Il centrale del Tolosa Jullien invece è un discreto affare: veloce, forte fisicamente e di testa è insuperabile. Per meno di 10.000 crediti è un acquisto interessante.

Centrocampo di spessore con qualche soluzione interessante: Cristian Techera (77), Max Gradel (81), Viktor Fischer (84) e Romain Alessandrini (84) offrono molta qualità a un prezzo contenuto. Dei quattro a incantare è il francese che gioca nei Los Angeles Galaxy di Ibra: Alessandrini è una scheggia impazzita con un dribbling fulminante e una tecnica sopraffina a una prezzo ridicolo, circa 13.000 crediti. Oltre al francese bisogna tenere d'occhio la giovane stella danese del FC København: Fischer ha piedi educati, un'ottima visione di gioco, un buon dribbling e al tiro è pericolosissimo. Con un poì più di 10.000 crediti si fa un affare! L'esterno della Costa d'Avorio Gradel e l'uruguaiano Techera sono due buonissimi giocatori ma non offrono nulla di speciale anche se costano relativamente poco (siamo sempre sui 10.000 crediti).



In attacco c'è poco da stare allegri: lo svedese Samuel Armenteros (80) in forza ai Portland Timbers è la classica “bestia” da comprare, forte fisicamente e letale in area di rigore. Per portare a casa quello che chiamano il “Black Ibra” bastano meno di 10.000 crediti! Un'altra bestiaccia da considerare è Borja Iglesias Quintas (77), il centravanti del Real Zaragoza. Fisico devastante, buon tiro si tratta della classica prima punta da parcheggiare in area di rigore a un prezzo contenuto (circa 10.000 crediti). A innescare la coppia d'attacco troviamo il trequartista spagnolo Pozuelo (82) che gioca in Belgio tra le fila del Genk. Come playmaker è buonissimo, così come il suo controllo palla: bastano 10.000 crediti per acquistarlo!



In panchina segnaliamo Sören Bertram (76) e Kieran Sadlier (75). Il primo è un giovane attaccante che milita nella Erzgebirge Aue, una formazione della seconda divisione tedesca. La carta viola di Bertram è molto interessante: buon tiro, istinto da killer in area di rigore e piedi vellutati per una punta mobile dalle grandi potenzialità. Costa circa 14.000 crediti. Sadlier, invece, gioca nel Cork City nel campionato irlandese ed è un esterno di centrocampo dotato di un tiro potente, dribbling interessante e una carica inesauribile al prezzo di 9.900 crediti!