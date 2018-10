Mondo Fut: Higuain o Icardi? Meglio Lukaku!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANANel weekend più “milanese” della Serie A la squadra della settimana di FUT non presenta interisti e milanisti tra le proprie fila. Solo un po' di Juventus, tanta Premier League e la stella James Rodríguez per un team sorprendentemente equilibrato. Dopo l'attacco a cinque punte della scorsa settimana, EA è tornata alla normalità con il collaudato modulo 3-4-2-1 (utilizzato 4 volte su 5 dall'inizio della stagione) capitanato dal colombiano del Bayer Monaco. Per completare l'Squadra della Settimana numero 5 servono circa 1.700.000 crediti per le versioni PS4/Xbox One e quasi 2.000.000 di crediti per quella PC.



In porta c'è Szczesny (86), il portiere che ha sostituito il totem nazionale Buffon (88) nella Juventus. Il polacco in versione nera costa parecchio (siamo sui 45.000 crediti) ed è molto interessante: vale il sopracitato Gigi nazionale e non è poi così distante da uno dei migliori interpreti del ruolo in FUT, quel Thibaut Courtois (90) approdato quest'anno alla corte del Real Madrid e che costa circa il doppio.



Il terzetto difensivo è di quelli forti per davvero. Velocità, forza fisica, marcatura, gioco aereo e non mancano neppure dribbling e cross. La difesa ha un prezzo esorbitante (oltre 700.000 crediti) ma Virgil van Dijk (86), Alex Sandro (87) e Eric Bailly (84) sono tre dei difensori più forti e versatili dell'intero panorama di FUT. Il laterale brasiliano della Juventus viaggia sui 290.000 crediti ed è uno degli esterni più forti nel gioco: la versione nera costa tanto e se siete indecisi meglio ripiegare su quella normale (circa 140.000 crediti). Il centrale del Liverpool e quello del Manchester United sono due dei difensori più amati dagli allenatori di FUT nella passata stagione. La musica non cambia neanche in FIFA 19: Bailly è statisticamente meno brillante rispetto all'edizione 2018 ma in versione base (circa 15.000) rimane consigliatissimo, al contrario di van Dijk che ha raggiunto una quotazione folle nella carta base oro (150.000 crediti). Koulibaly (88) rimane la scelta principale per chi vuole costruire una squadra da titolo in virtù di uno straordinario rapporto qualità/prezzo (meno di 200.000 crediti) anche se van Dijk (320.000 crediti) e soprattutto Bailly (130.000 crediti) possono essere fondamentali per chi vuole costruire una squadra tutta Premier League.