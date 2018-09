Il ritorno del Niño

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Nei negozi è arrivato PES 2019 ma a EA poco importa: con precisione svizzera continua ad aggiornare FIFA 18 ed ecco a voi la Squadra della Settimana numero 44! Si ritorna al gettonatissimo modulo 3-4-1-2 e a prezzi decisamente più contenuti: per acquistare l'SdS numero 44 bastano più o meno 900.000 crediti su PS4/PC e circa 700.000 crediti su Xbox One. L'uomo di punta è Thomas Muller (91) ma non mancano eterne promesse come Marco Reus (88) o vecchie glorie come Fernando Torres (86) . Una squadra decisamente versatile con giocatori abili nel saltare l'uomo uno contro uno e dotati di una buona tecnica di base. Si parte con Jarstein (86) portiere dell'Hertha Berlino. Il norvegese ha buoni riflessi e un ottimo posizionamento tra i pali, si esalta nei voli “plastici” ma ha qualche problemino nelle uscite (è lento). Per 17.000 crediti può essere una soluzione interessante per chi vuol costruire una squadra a “tutta Bundes”. Il terzetto difensivo proposto da EA offre solidità, esperienza e forza fisica a un prezzo contenuto. A guidare la retroguardia è Savic (84) , una vecchia conoscenza del nostro campionato, assistito sulla sinistra dall'inglese Maguire (86) e dal tedesco Ginter (87) sulla destra. Il montenegrino dell'Atletico Madrid costa 15.000 crediti e si dimostra insuperabile nel gioco aereo e molto bravo a muoversi tatticamente. Non è veloce ma come marcatore purissimo vale e molto. Il rude Maguire del Leicester City è stata una delle note più liete della spedizione inglese al mondiale russo: rapidità e velocità, però, cercatele altrove (circa 14.000 crediti). Il tedesco Ginter del Borussia Mönchengladbach è un aspirante top player: per 30.000 crediti offre una versatilità unica ed è possibile utilizzarlo come centrocampista davanti alla difesa. Il ragazzo è bravissimo a impostare l'azione, ha un buon tiro da lontano e come difensore eccelle nella marcatura e nel gioco aereo. Da prendere a occhi chiusi!

Il quartetto di centrocampo è molto interessante. In mezzo troviamo il tuttofare portoghese Moutinho (84) e il belga Vanaken (84), un corazziere (supera il metro e novanta in altezza) capace di dettare i ritmi di gioco come un playmaker puro a un prezzo molto economico (più o meno 14.000 crediti). Il giocatore del Monaco si acquista sui 15.000 crediti e se la cava discretamente sia in attacco sia in difesa. Sulle fasce troviamo il fenomenale e sfortunatissimo Marco Reus (88) e la promessa del Napoli Piotr Zieliński (85). Il primo è un talento che unisce velocità, tecnica e tiro a muscoli di cristallo: per 200.000 crediti ci sono campioni più forti fisicamente e meno inclini agli infortuni. Il polacco invece sembra aver trovato in Ancelotti l'allenatore giusto per sbloccare il suo immenso talento: come playmaker è buonissimo così come incursore. Con 23.000 crediti si acquista un ottimo giocatore.



Per l'attacco il versatile Thomas Muller (91) sembra essere l'uomo perfetto per lanciare l'eterno Fernando Torres (86) e innescare la stella venezuelana Josef Martínez (88). Il tedesco è davvero ottimo come passatore, letale davanti la porta e come top player costa “solo” 130.000 crediti. El Niño sta regalando ancora prestazioni di un certo livello nel campionato giapponese (valutazione sui 20.000 crediti), mentre il venezuelano degli Atlanta United è ormai una presenza fissa nelle SdS dell'ultimo periodo. Nella nuova carta speciale (circa 200.000 crediti) vi portate a casa una bestia immarcabile in area di rigore e devastante in contropiede.



In panchina e in tribuna le alternative non mancano mai. Il difensore spagnolo Hermoso (81) dell'Espanyol è un talento da scoprire (solo 11.000 crediti), mentre a centrocampo Benassi (81) può essere una scelta interessante per il rapporto qualità/prezzo (11.000 crediti). In attacco Gignac (86) è la classica bestia da comprare a occhi chiusi (20.000 crediti) magari in coppia con il tedesco Terodde (82), un attaccante sottovalutato ma molto efficace in area di rigore (circa 11.000 crediti). E poi c'è il brasiliano Lucas (84) che negli Spurs di Pochettino sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori: bastano 65.000 crediti per avere tanta velocità e molta imprevedibilità!