4 giugno 2018 14:14 Il nuovo 2048, l’astronave veloce e Polytopia, il “Civilization” mobile Tre giochi da gustare sui vostri dispositivi Android e iOS

Settimana non particolarmente splendente, probabilmente perché gli editori di giochi aspettano l’ormai imminente WWDC di Apple. A ogni modo, abbiamo scovato un nuovo clone di 2048, che è un clone di Threes!, che ha ancora più ritmo e colori dello "originale", e un gioco veloce di astronavi che percorrono canyon infestati da ostacoli. Chiudiamo con un gioiello poco noto per cellulari e tablet che, se siete appassionati di giochi "alla Civilization", potrebbe catturarvi per ore e ore.

2048 BEATLa storia di questi giochi è molto bizzarra: tutto è nato con Threes! (6,99 euro), che è stato “clonato” da 2048, più semplice e diretto, ma gratuito e quindi più di successo. Ora arriva 2048 Beat, che rielabora ulteriormente l’idea: c’è un quadrato in cui sono posizionate delle carte con dei numeri, e il giocatore può far "slittare" tutto verso destro, sinistra, alto o basso. Quando due carte che hanno lo stesso valore si sovrappongono, si sommano – quindi "2" diventa "4", "4" diventa "8" e via dicendo fino, appunto, al "2048".



La versione Beat prende questo gameplay quasi ipnotico, lo veste con una grafica carina e cucciolosa, e lo declina su una serie di livelli (centinaia) in cui c’è una missione. Bisogna arrivare a "64" entro un certo numero di mosse, oppure distruggere i cespugli presenti nel livello "sommando" delle carte lì vicino, e via dicendo. Il gioco lo scaricate gratuitamente, poi ci sono degli acquisti in-app per rimuovere le pubblicità o comprare la valuta ingame per "continuare" in caso di "game over".



Beat 2048 è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7.



HORIZONImmediato, essenziale e dannatamente difficile. Quantomeno, si scarica gratuitamente: piloterete un’astronave triangolare lungo una serie di sentieri stretti e pieni di ostacoli. Porte che si chiudono, massi rotolanti, persino carrelli ferroviari ce la metteranno tutta per darvi il più possibile fastidio e causare la vostra prematura dipartita. La conta delle partite finali, anche solo dopo dieci minuti, sarà a due o tre cifre, ma questo perché Horizon è un gioco veloce: si gioca, si esplode, si ricomincia.



L’astronave si controlla con un dito solo, quindi potete giocarlo davvero dovunque, anche mentre vi appendete al metrò con l’altra mano. Il sistema di acquisti in-app prevede un abbonamento da quasi 8 euro a settimana, che a noi pare assurdo – il tempo ci dirà se funziona. Nel frattempo, ci si gioca tranquillamente anche senza spendere un centesimo.



Horizon è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Huawei P20.