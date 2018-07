20 luglio 2018 10:32 Gli Oscar di FUT e il “post” CR7! La Squadra dei Campioni del Mondo, quella della Settimana e altro ancora!

Il nuovo numero di Mondo FUT è dedicato alla squadra dei campioni del Mondo di Russia 2018, quella della settimana e il debutto di Ronaldo con la casacca della Juve in FIFA 19.

LA SQUADRA DEI CAMPIONI DEL MONDO - Dopo il “Team Of The Tournament” di settimana scorsa è arrivato il turno dei vincitori della Coppa del Mondo. La Francia di Deschamps in “versione” mondiale ha un valore superiore agli 8.000.000 milioni di crediti, e il giocatore più costoso è chiaramente Mbappé (97) che supera abbondantemente quota 1.700.000 crediti. L'ottimo mondiale di Pogba (94) ha fatto risalire la quotazione del pupillo di Mino Raiola alla stelle (sfiora i 1.700.000 crediti), mentre Griezmann (98) con “solo” 1.100.000 crediti si rivela un discreto affare.



Per chi è alla ricerca di buoni affari le offerte non mancano. In porta Lloris (96) è decisamente troppo caro (quasi 300.000 crediti), mentre i panchinari Areola (89) e Mandanda (89) offrono ottime prestazioni a un prezzo super economico (entrambi sui 30.000 crediti). In difesa segnaliamo lo strepitoso Varane (93) che ha raggiunto una quotazione da fenomeno assoluto, ben 200.000 crediti! Non mancano le alternative meno costose, soprattutto sulle fasce: Hernandez (92), Mendy (87) e Sidibé (88) si dimostrano rocciosi e molto più a buon mercato rispetto al centrale del Real Madrid con prezzi che oscillano tra i 100.000 crediti e i 70.000 crediti.



In mezzo al campo l'immenso Kanté (95) offre polmoni e muscoli in quantità industriale per 700.000 crediti, mentre il “polpo” Pogba (94) l'estro e la fantasia necessari per scardinare le difese avversarie a un prezzo da top player assoluto. In attacco Mbappé (97) e Griezmann (98) sono il “meglio del meglio”, anche se il tuttofare Giroud (94) potrebbe far breccia nel cuore di molti allenatori di FUT: per meno di 120.000 crediti si acquista una prima punta dotata di gran fisico, insuperabile nel gioco aereo, efficace davanti alla porta e instancabile nel pressare i difensori avversari.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Dopo aver celebrato i cugini francesi per il loro meritato trionfo in Russia, EA ha pubblicato anche la squadra della settimana numero 38. Un'attesa piuttosto lunga (circa un mese e mezzo) ma alla fine è arrivata!



Il modulo proposto è il classico 3-4-1-2 e notiamo – per la prima volta quest'anno – che non ci sono giocatori in tribuna ma solo in panchina. Sean Johnson (76) dei New York City è un onesto portiere (12.000 crediti), mentre il trio difensivo composto dagli svedesi Jesper Arvidsson (76) e Anton Tinnerholm (78) e dal coreano Yong Lee (75) è quello che potete intuire: solido e... basta! Dei tre il più interessante è senza dubbio l'esterno dei New York City Tinnerholm, un terzino dotato di scatto e forza fisica e, soprattutto, una resistenza fuori dal comune. Il prezzo è sui 12.000 crediti.



Il centrocampo è decisamente più intrigante con lo statunitense Arriola (78) del DC United, il bosniaco Haris Medunjanin (81) dei Philadelphia Union, il tedesco Marc Rzatkowski (79) del Salisburgo e il brasiliano Lopes (78). Del quartetto i più interessanti sono Medunjanin e Lopes: il primo è un centrocampista mancino dotato di buon piede e di strabiliante forza fisica, mentre il secondo piace per velocità e controllo di palla e sorprende per la fisicità nei contrasti. Costano circa 15.000 cadauno.



A illuminare l'attacco della SdS 38 c'è Ignacio Piatti (85), talentuoso trequartista argentino che non ha avuto molta fortuna in Europa (in Italia l'abbiamo visto con la maglia del Lecce). Tocco di palla vellutato, 5 stelle come “skill”, dribbling sontuosi e passaggi illuminanti per il capitano dei Montréal Impact: 20.000 crediti sono un buonissimo affare. Per comprare la stessa assoluta della SdS 38, il francese Romain Alessandrini (86), serve invece un bel assegno con un po' di zeri: più o meno 200.000 crediti. Il compagno di squadra di Ibracadabra nei Los Angeles Galaxy è un'arma letale in contropiede: con il colombiano Quintero (79), la piccola scheggia dei Minnesota United, si completa alla perfezione. Per fortuna il compatto Quintero costa molto meno, circa 15.000 crediti.



In panca segnaliamo lo svedese Thern (77) e il finlandese Patronen (75) due difensori con un interessante rapporto qualità/prezzo sui 12.000 crediti.