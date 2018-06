Uno dei giochi da sala più difficili e cattivi di sempre, ma anche un capolavoro senza tempo di una Capcom al top della sua forma. In Ghosts'n Goblins il giocatore è chiamato ad affrontare nemici implacabili, livelli al limite del sadismo e un sistema di salto che non permette ripensamenti. Un Dino Lanaro in grande spolvero impersona il mitico Arthur sotto lo sguardo sbigottito di Kenobit.