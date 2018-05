11 maggio 2018 09:52 Finalmente Aubameyang al Milan! Il fuoriclasse del Gabon costa molto meno di CR7 ma corre di più!

La squadra della settimana, i playoff della "Global Series" e un po' di polemiche con Loot Box! Scopriamo tutte le novità in questo nuovo appuntamento con Mondo FUT, la rubrica dedicata a FIFA Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAC'è il grande rimpianto della campagna acquisti 2017/2018 dell'AC Milan nella Squadra della Settimana numero 34 (3-4-2-1) di EA, l'ex-enomeno delle giovanili rossonere Pierre-Emerick Aubameyang (91) volato a gennaio alla corte dell'ormai ex totem dell'Arsenal Arsène Wenger. Il prezzo per gli aspiranti Fassone/Mirabelli di FUT non è impossibile: più o meno 400.000 crediti per il vero “Bolt di FIFA 18” (97 in accelerazione e 99 nello sprint!) capace di segnare non solo con fenomenali ripartenze ma anche con micidiali sassate da lontano.



Non c'è solo la stella del Gabon a brillare nella squadra della settimana ma anche gemme preziose come lo juventino Douglas Costa (86) o l'ex-West Ham Dimitri Payet (87). I prezzi di entrambi i giocatori sono abbastanza popolari: il brasiliano “spacca partita” di Allegri viaggia sui 65.000 crediti, più o meno la stessa cifra richiesta per acquistare il fantasista francese del Marsiglia. L'esterno della Juventus mette sul piatto velocità, accelerazioni brucianti e dribbling in quantità industriale. Il talentuoso Payet invece offre tocchi vellutati, passaggi sublimi, dribbling ubriacanti e una visione di gioco a 360 gradi. E, tanto per gradire, una discreta capacità realizzativa.



Nelle ultime SdS non sono mancate le sorprese in porta: anche questa settimana i ragazzi di EA si sono sbizzarriti nelle scelte. Il portiere svizzero Yann Sommer (85) del Borussia Mönchengladbach è una primizia assoluta. Costa relativamente poco (circa 14.000 crediti) ed è una validissima alternativa ai soliti nomi. Il terzetto difensivo convince per solidità e velocità: il roccioso Mario Gaspar (84) si completa perfettamente con lo spilungone Salif Sané (82) e il centometrista Héctor Bellerín (84). Il difensore spagnolo del Villareal piace per la sua abilità nel leggere le situazioni tattiche, per il fisico prestante e per il tiro da fuori area. E, soprattutto, per il prezzo: 15.000 crediti. Il senegalese dell'Hannover 96 dall'alto dei suoi quasi 2 metri di altezza si dimostra insuperabile di testa e forte nel corpo a corpo: per acquistarlo bastano 11.000 crediti. Lo stantuffo spagnolo dell'Arsenal nella versione base è uno dei giocatori più gettonati in FUT. Nella nuova carta nera strabilia per velocità e precisione nei cross, mentre paga dazio a livello fisico (nel gioco aereo). Costo: circa 90.000 crediti.

In mezzo al campo troviamo una “strana coppia”: il piccolo fenomenale giapponese Takashi Inui (84) dell'Eibar e il norvegese Mohamed Elyounoussi (84) del Basilea. Due giocatori di grande talento, capaci di dribblare alla grande (vedi il piccolo Messi nipponico) e di sfornare assist e passaggi con il contagiri come Elyounoussi. Il prezzo per entrambi si aggira sui 12.000/13.000 crediti: consigliatissimi!



In attacco l'ex-viola “Super” Mario Goméz (86) fa la voce grossa in coppia con Bertrand Traoré (84). Il tedesco si conferma - ancora una volta - micidiale sotto porta, devastante nel gioco aereo e impegnativo da affrontare per tutti i difensori. L'attaccante del Burkina Faso invece eccelle con il suo fenomenale sinistro ma con il destro sono dolori (1 stella!)... Due attaccanti con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse tra loro e piuttosto economici: 20.000 crediti per il più famoso Goméz, 14.000 crediti per il Traoré meno conosciuto!



In panca troviamo un'aspirante stella del campionato italiano: Rafael Alcântara o più semplicemente noto come Rafinha (84). L'ex-promessa del Barcellona si esalta nel ruolo di playmaker e piace per come dribbla e passa il pallone: prezzo più o meno 15.000 crediti. Anche Ignacio Piatti (83) dei Montreal Impact della MLS è consigliatissimo: buon centrocampista, l'argentino sa fare un po' tutto con il pallone tra i piedi (5 stelle nelle skill!) e passa in modo superlativo. Non è velocissimo ma vale abbondantemente i 10.000 crediti necessari per acquistarlo. Molto interessante anche la nuova versione di Thomas Strakosha (83), il portiere “sorpresona” della Lazio di Simone Inzaghi. Il positivo campionato dell'albanese gli ha permesso di guadagnare una nuova carta nera, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Posizionamento, riflessi, tuffi e parate per 10.000 crediti sono un buonissimo affare!